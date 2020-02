Arca partage une nouvelle chanson de 62 minutes «@@@@@»: écouter

Arca a partagé un nouveau single de 62 minutes intitulé «@@@@@». C’est sa première nouvelle musique officielle depuis le LP éponyme de 2017. Dans une déclaration sur «@@@@@», qui a été créée via sa collaboration avec NTS Radio DIVA EXPERIMENTAL FM, Arca a déclaré:

“@@@@@” est une transmission diffusée dans ce monde à partir d’un

univers fictif spéculatif dans lequel l’analogue fondamentalement

format radio FM pirate reste l’un des rares moyens de s’échapper

surveillance autoritaire alimentée par une sentinelle en otage gérée par

une IA post-singularité. L’animatrice de l’émission, connue sous le nom de DIVA

EXPÉRIMENTAL vit à travers plusieurs corps dans l’espace grâce à elle

persécution – pour la tuer, il faudrait d’abord trouver tous les

ses corps. Les corps qui l’hébergent portent des fétiches pour

paralinguistique, briser le quatrième mur et nourrir une foi mutante

amoureux face à la peur.

Parallèlement à la nouvelle musique, Arca a annoncé une tournée nord-américaine. Consultez son horaire ci-dessous et obtenez des billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

L’année dernière, après avoir exécuté le cycle de performance en direct en quatre parties Mutant; Faith, Arca a lancé une bande-son d’IA pour le hall du Museum of Modern Art de New York. En outre, plus tôt cette semaine, elle a tourné la bande originale du défilé de mode féminine AW20 de Burberry à Londres, rejointe par les pianistes françaises Katia et Marielle Labèque. Regardez aussi ci-dessous.

Lisez «La résidence new-yorkaise d’Arca est une déconstruction chaotique de la diva pop» sur le terrain.

Arca:

04-04 La Haye, Pays-Bas – Rewire Festival

04-25 Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

04-27 Washington, D.C. – 9:30 Club

04-28 Boston, MA, – Royale

05-01 Toronto, Ontario – Le Phoenix Concert Theatre

05-02 Philadelphie, PA – The Ave

05-07 Minneapolis, MN – First Avenue

05-08 Chicago, IL – Métro

05-10 Vancouver, Colombie-Britannique – Vogue Theatre

05-12 Seattle, WA – The Neptune Theatre

05-14 San Francisco, Californie – La salle de bal Regency

05-15 Los Angeles, Californie – Le Belasco

06-18 Barcelone, Espagne – Sonar de nuit

