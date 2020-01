Ariana Grande fait face à un procès pour violation du droit d’auteur sur «7 anneaux»

Un rappeur poursuit la pop star Ariana Grande pour violation de droit d’auteur, affirmant qu’elle a copié le refrain de «7 Rings» d’une de ses chansons.

Le procès nomme également Universal Music Group en tant que défendeur ainsi que plusieurs autres.

Josh Stone, qui se produit sous le nom de scène DOT, affirme que les paroles suivantes de «7 Rings», que Grande répète plusieurs fois dans la chanson, proviennent d’une chanson qu’il a écrite et enregistrée en 2017 intitulée «You Need I Got It». “:

Je le veux,

J? ai compris.

Dans «You Need I Got It», Stone répète les paroles suivantes:

Vous en avez besoin,

J? ai compris.

Dans le procès de Stone, qu’il a déposé auprès du district sud de la Cour de district des États-Unis à New York, il prétend avoir joué sa chanson au producteur de musique Tommy Brown, connu pour travailler avec Grande.

Stone affirme en outre qu’une paire de musicologues légistes ont conclu que les rythmes et les notes des deux chansons présentaient également des similitudes considérables.

Son costume déclare: «Littéralement, chacune des 39 notes respectives de« 7 anneaux »est identique aux 39 notes de« I Got It »du point de vue du placement métrique. Autrement dit, le rythme et le placement des notes et des paroles sont identiques. »

«7 anneaux» aurait généré plus de 10 millions de dollars de revenus. La chanson a été nominée pour une paire de Grammy Awards, parmi les cinq nominations que Grande a reçues au total.

Il est intéressant de noter que les regrettés Richard Rodgers et Oscar Hammerstein ont reçu des crédits pour l’écriture de chansons pour le titre car il échantillonne «My Favorite Things» de la célèbre comédie musicale du duo The Sound of Music.

Jusqu’à présent, ni Grande ni ses représentants n’ont publié de déclarations en réponse à la poursuite.

Elle a fait des nouvelles plus tôt dans la journée quand Eminem a publié une chanson qui faisait référence à l’attentat à la bombe de 2017 lors de l’un de ses concerts à Manchester, en Angleterre.