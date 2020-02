Ariel Pink’s Haunted Graffiti réédite trois autres albums

L’année dernière, Ariel Pink’s Haunted Graffiti a lancé la campagne de réédition des Archives Ariel. Ce printemps, le deuxième volume de cette série de réédition est en route. Des pressages remasterisés de The Doldrums (2004), Worn Copy (2005) et House Arrest (2006) arriveront le 24 avril via Mexican Summer. Regardez ci-dessous une vidéo jamais vue pour “Crybaby”.

Depuis la publication du premier volume des Archives Ariel, Ariel Pink a été poursuivi par le cinéaste et actrice Kansas Bowling pour un documentaire de tournée mis au rebut. Ce procès a été tranquillement réglé.

.