Armored Saint termine l’enregistrement d’un nouvel album

SAINT ARMÉ a terminé l’enregistrement de son nouvel album pour une sortie provisoire fin 2020 via Disques Metal Blade. Le suivi des années 2015 “Gagnez haut la main” a été suivi avec un producteur / ingénieur vétéran Bill Metoyer et bassiste / producteur Joey Vera et est encore une fois mélangé par Jay Ruston (SOURCE DE PIERRE, PANTHÈRE EN ACIER, AMON AMARTH).

Le mois dernier, SAINT ARMÉ chanteur John Bush Raconté “Le Blairing Out avec Eric Blair Show” à propos du disque à venir: “Nous n’avons pas encore de titre officiel, donc je ne veux rien dire qui va être prématuré. Mais je pense que ça va être un album incroyable. Je suis vraiment fier de tous les morceaux que nous ‘ai écrit, car cela ressemble à un SAINT ARMÉ record pour 2020.

“Nous prenons toujours les fondements de l’origine de ce groupe, mais nous voulons toujours le pousser et grandir et essayer de repousser les limites et de nous mettre au défi en tant qu’auteurs-compositeurs”, a-t-il poursuivi. “Donc, je pense que nous le faisons. Nous allons sortir ce disque – j’espère qu’il sortira peut-être à la fin de l’été, au début de l’automne, de façon réaliste – et ensuite nous ferons quelques concerts.”

Parmi les morceaux qui doivent apparaître sur SAINT ARMÉnouveau LP est “Ma juridiction” (décrit par Buisson comme “un peu AEROSMITH-y), “Loup solitaire” et possible premier single et vidéo, “Debout sur les épaules des géants”, qui est “une mélodie radiale” avec “beaucoup de changements de mauvaise humeur et un gros refrain”, selon John.

Plus récemment, Buisson et Vera ont travaillé sur une chanson intitulée “Injuste” que le chanteur a décrit comme “une chanson plus lente, mais très, très morose. C’est un type de ballade différent, si vous voulez, pour SAINT ARMÉ. C’est génial “, a-t-il dit.

“Gagnez haut la main” a été publié en juin 2015 via Lame en métal.

SAINT ARMÉLa dernière sortie de l’album était un album live, “Carpe Noctum”, qui est sorti en février 2017.

