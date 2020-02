‘Arrêtez! Au nom de l’amour ‘: pas de retenue contre les suprêmes

Avec trois n ° 1 américains consécutifs, «Where Did Our Love Go», «Baby Love» et «Come See About Me», réalisés en quatre mois en 1964, Diana, Florence et Mary régnaient vraiment en maître. Le 20 février 1965, Motown queens les Supremes poursuivi leur incroyable course, ‘Arrêtez! Au nom de l’amour’ est entré dans le Hot 100. Dans les cinq semaines, c’était leur prochain top-chart.

‘Come See About Me’ a quitté le palmarès la même semaine, après une série de 14 semaines, mais Motown savait maintenant exactement quand dévoiler un single de suivi au bon moment pour garder les hits continus. ‘Arrêtez! a fait ses débuts au n ° 80, alors que Gary Lewis et les Playboys sont passés au n ° 1 avec «This Diamond Ring». Motown était déjà représenté dans le top dix par les tentations“” My Girl “, qui a grimpé 5-4.

Une semaine plus tard, «Stop! In The Name Of Love ’était au n ° 41, puis a grimpé au n ° 13, puis au 3, 2 puis au n ° 1 fin mars. Il est devenu leur deuxième 45 certifié or, après «Baby Love», qui est entré plus tard au Grammy and Rock and Roll Hall of Fame.

Parmi toutes les réalisations spectaculaires du groupe, y compris leur fameuse série de 12 US n ° 1 en cinq ans et quatre mois, celle de cette saison inoubliable de 1964-1965 est moins souvent rapportée. Grâce au brillant processus de production de Motown et à sa stratégie de marketing diligente – non seulement en choisissant les bons singles mais en les lançant chacun au bon moment – les Supremes ont passé exactement un an sur le Hot 100 sans interruption.

À partir du moment où “Where Did Our Love Go” a commencé sa course dans la semaine du 11 juillet 1964, ils étaient sur la carte chaque semaine, à travers cinq singles, tous n ° 1, jusqu’à “Back In My Arms Again” termine sa course le 10 juillet 1965.

‘Arrêtez! In The Name Of Love ’est sur l’album More Hits By The Supremes, qui peut être acheté ici.

