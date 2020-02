Arrivée de l’album de John Lee, dans sa 50e année

Le boom du blues britannique de 1964 a fait de certains de ses principaux protagonistes américains des candidats au classement des célibataires britanniques improbables. John Lee Hooker a été l’un de ceux-ci, marquant un top 30 hit au début de l’été de cette année avec «Dimples».

Incongru, alors qu’il atteignait un sommet n ° 23, le succès lui a fait frotter les épaules dans les charts avec des goûts de Roy Orbison, le Swinging Blue Jeans et Jim Reeves. Plus pertinent, deux places en dessous de “Dimples” sont venues pour le groupe qui avait contribué à susciter cette nouvelle vague d’intérêt pour la source du blues, les pierres qui roulent, qui faisait ses débuts avec la chanson qui allait devenir leur premier numéro un britannique, “It’s All Over Now”.

Mais malgré toute cette nouvelle prise de conscience de Hooker, qui avait déjà enregistré pendant plus de 15 ans, pour des labels tels que Modern, Vee-Jay et Chess, les débuts de 1964 n’ont pas directement conduit à la vente d’albums au Royaume-Uni. Il a fallu encore deux ans et demi avant de faire ce saut. Sur la carte du 4 février 1967, un peu plus de six mois avant son 50e anniversaire, le nom de John Lee apparaît pour la première fois sur la carte de l’album britannique, avec House Of The Blues.

Pour rendre l’histoire encore plus surprenante, il s’agissait d’une réédition d’un album sorti pour la première fois par Chess huit ans plus tôt, en 1959 – et le contenu était déjà ancien. House Of The Blues se composait de 12 titres enregistrés par Hooker entre 1951 et 1954. Cette réédition à prix réduit est sortie sur Marble Arch, qui était la filiale budgétaire de Pye Records.

Cette semaine-là en 1967, l’album est entré dans le palmarès britannique au n ° 34, gérant une semaine de plus sur les listes au n ° 35. Incroyablement, la vraie gloire de John Lee parmi les fans britanniques, avec des albums comme Mr.Lucky et Boom Boom, étaient encore à environ un quart de siècle. Mais House Of The Blues a fourni un poste de mise en scène attendu depuis longtemps.

