Arthur ‘Big Boy’ Crudup, The Blues And Elvis

Le 6 septembre 1946, au-dessus d’un prêteur sur gages de Chicago, trois hommes ont initié une chaîne d’événements remarquable qui allait changer le visage de la musique du 20e siècle. Le batteur Judge Riley, le bassiste Ransom Knowling et le chanteur et guitariste Arthur «Big Boy» Crudup ont coupé cinq chansons ce jour-là; parmi eux les compositions de Crudup, ‘Ça va bien’.

Lester Melrose était propriétaire de l’édition et des droits d’auteur de tous les côtés qu’Arthur a coupés ce jour-là pour Victor; un fait qu’Arthur finirait par regretter. Arthur a fait quelques centaines de dollars pour chacun de ses enregistrements et entre temps il est retourné à l’agriculture au Mississippi. Au moment de la sortie de ‘That’s All Right’, Arthur, 40 ans, avait enregistré trois succès R&B; “Ça va” n’a pas ajouté à son bilan.

Deux ans plus tard, le vendredi 28 juin 1948, Columbia Records a tenu une conférence de presse au Waldorf-Astoria Hotel de New York pour lancer le disque de 33 1/3 tr / min de microsillons. Columbia avait de grands espoirs pour son nouveau format, mais ils pouvaient à peine imaginer à quel point l’effet serait considérable. Columbia avait demandé à RCA Victor de se joindre à eux pour le lancement, mais Victor a refusé d’avoir failli faire faillite dans les années 1930 en essayant de développer son propre concept de jeu prolongé. Victor avait un plan secret pour développer un 45 tours, 7 pouces, simple pour rivaliser avec les 78 tours.

Quelque peu contre toute attente, un acteur clé du plan de RCA Victor n’était nul autre qu’Arthur Crudup, car ‘That’s All Right’ est devenu le premier 45 tours à 45 tours de la série R&B de Victor. Un responsable marketing dynamique a eu l’idée de coder par couleur les versions RCA. ‘That’s All Right’ est sorti sur du vinyle orange, de la musique populaire sur Blue, les disques country, à juste titre, étaient verts. “Ça va” a été diffusé sur les stations de radio noires, mais encore une fois n’a pas réussi à tracer. Cela aurait été la fin de l’histoire, mais pour un certain M. Elvis Aaron Presley.

Elvis, Scotty Moore et Bill Black étaient dans les studios Sun à Memphis le soir du lundi 5 juillet 1954; Elvis s’est approché du micro et a chanté un hit de Bing Crosby de 1950 appelé «Harbor Lights», ce n’était pas ce que le producteur et propriétaire de Sun Records Sam Phillips cherchait.

Quelque temps après minuit, Elvis a commencé à déconner sur une vieille chanson. Scotty et Bill ont repris le rythme. Sam Phillips leur a dit d’arrêter et de recommencer. Les trois hommes ont évoqué une réaction chimique irrésistible. Excité par ce qu’il a entendu, Sam a apporté un acétate de «Ça va bien» au DJ local Dewey Phillips. “Hey Man, c’est un succès”, a déclaré Dewey et a joué sept fois sur son émission.

Tandis que ‘That’s All Right’ d’Elvis n’a pas fait le palmarès, les 1 minute 55 secondes de magie ont mis Elvis sur son chemin.

Arthur ‘Big Boy’ Crudup est décédé le 28 mars 1974 et alors que beaucoup l’ont oublié et ses enregistrements, sa place dans l’histoire du blues et du rock and roll est sûre.

