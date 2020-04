Artist Rights Alliance – Pas de temps à perdre, réparez AB5 pour les artistes californiens maintenant

L’Artist Rights Alliance publie une lettre ouverte demandant à la Californie de corriger la législation AB5.

L’industrie de la musique live et les artistes indépendants connaissent une fermeture record à cause de la pandémie de coronavirus. L’ARA demande à la Californie de revoir sa législation AB5 défectueuse adoptée l’année dernière. La loi dans son état actuel attrape les professionnels de la création indépendants et les artistes qui travaillent dans le feu croisé.

«Nous soutenons fermement l’effort de base de la Californie et d’autres États pour fournir des protections de base aux conducteurs d’applications de covoiturage et à d’autres travailleurs dans des secteurs en évolution», commence la lettre.

«Dans ses efforts pour aider ces travailleurs et d’autres personnes confrontées à des abus similaires, l’Assemblée législative de Californie a par inadvertance mis en marche des changements qui causent un grand préjudice au tissu riche et historique des arts créatifs de l’État – musique, danse, photographie et journalisme.»

La législation californienne AB5 interdit les relations avec les entrepreneurs indépendants dont les artistes dépendent pour subvenir à leurs besoins. La loi considère les groupes de bar, les joueurs de session, les journalistes indépendants, les photographes de mariage et les partenaires auteurs-compositeurs comme des employés.

Le résultat est une loi qui commence «à imposer des contrats massifs, la tenue de documents et d’autres coûts aux professionnels qui ne peuvent pas se les permettre et qui ne veulent vraiment pas ou n’ont pas besoin de ce type d’arrangement verrouillé».

AB5 rend presque impossible pour les artistes et les créateurs d’organiser des concerts, des tournées ou des sessions. Ce genre d’entreprises créatives n’est pas possible sans une relation employé / employeur maintenant.

«L’époque où l’on entendait quelqu’un avec un son de qualité et qu’on le payait pour jouer sur votre disque pourrait être révolue depuis longtemps», prévient l’Artist Rights Alliance. «Ce serait mauvais partout, mais ce serait ruineux en Californie.

L’ARA dit que le retard dans la résolution des problèmes trouvés dans la législation AB5 a directement blessé les artistes californiens. De nombreux artistes indépendants ne peuvent plus fonctionner de manière indépendante. Il demande à ceux qui partagent l’espoir que l’État revisite AB5 de signer une pétition.

