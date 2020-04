Arturo Huizar, ex-chanteur de Luzbel et référence du métal au Mexique, est décédé

Chaque fois qu’une voix emblématique de n’importe quel genre s’estompe, le monde entier de la musique pleure. Tel est précisément le cas de Arturo Huizar, ex-chanteur du célèbre groupe Luzbel et leader incontesté du métal au Mexique. Huizar est décédé ce samedi à l’âge de 62 ans.

Arturo Huizar, chanteur de Luzbel et figure de grande importance dans le heavy metal mexicain, est décédé il y a quelques heures. pic.twitter.com/F4d7hn8uF9 – Rolling Stone México (@RollingStoneMX) 25 avril 2020

Pour le moment, la cause de sa mort n’a pas été officiellement annoncée, mais comme nous le savons bien, depuis quelques années l’interprète de chansons comme Por Piedad et El Ángel de la Lujuria, souffrait de diabète et cela l’a amené à subir une chirurgie compliquée qui a considérablement réduit son état de santé.

Arturo Huizar est devenu célèbre dans le monde de la musique vers 1985 lorsqu’il est devenu le troisième chanteur de Luzbel. Son arrivée, tant pour sa voix que pour ses paroles, a fait du groupe une référence pour le genre au Mexique. C’est pourquoi des années sont venues des productions qui sont restées à jamais dans la mémoire de son public comme Metal Fallen From Heaven et Passport To Hell.

Il a quitté le groupe pendant un certain temps et a rejoint plus tard, cependant, a finalement fini par se séparer du groupe entre rumeurs, accusations et conflits avec le reste du groupe, notamment avec Raúl Greñas. Au départ de Luzbel Il nous a donné plus de métal avec des productions comme El Emisario, Pecado Capital et Pasado Sin Destino.

Des groupes comme Molotov ont déjà montré leur tristesse sur les réseaux sociaux pour le mort d’Arturo Huizar, le reconnaissant pour ce qu’il était, une icône du heavy metal mexicain. “Bon voyage Arturo Huizar, voix et figure du heavy metal au Mexique. Vous nous manquerez », ont-ils écrit.