As I Lay Dying annonce la tournée “ Burn To Emerge ” du printemps 2020 aux États-Unis avec Whitechapel

COMME JE LAISSE MOURIR se lancera dans le “Burn To Emerge“tournée en mai. Le soutien sur le trek viendra de WHITECHAPEL et OMBRE DE L’INTENTION.

COMME JE LAISSE MOURIR continue de promouvoir son septième album complet, “Façonné par le feu”, qui a été publié en septembre dernier via Explosion nucléaire.

Des dates de tournée:

20 mai – Tucson, AZ – Rialto



21 mai – Flagstaff, AZ – Orpheum Theatre



23 mai – Odessa, TX – Dos Amigos



24 mai – Austin, TX – Emo’s



26 mai – San Antonio, TX – Les Aztèques



28 mai – Destin, Floride – Rock Destin



29 mai – Tampa, Floride – The Ritz Ybor



30 mai – Ft. Lauderdale, FL – Révolution



01 juin – Raleigh, NC – The Ritz



02 juin – Richmond, VA – The National



03 juin – New York, NY – Gramercy



05 juin – Worcester, MA – Le Palladium



06 juin – Sayreville, NJ – Starland Ballroom



07 juin – Albany, NY – Upstate Concert Hall



09 juin – Columbus, OH – The Athenaeum Theatre



10 juin – Grand Rapids, MI – 20 Monroe Live



11 juin – Milwaukee, WI – The Rave



12 juin – St. Louis, MO – The Pageant



13 juin – Kansas City, MO – The Truman



14 juin – Wichita, KS – Wave



15 juin – Colorado Springs, CO – Sunshine Studios



16 juin – Fort Collins, CO – Washington’s



17 juin – Grand Junction, CO – Mesa Theatre



19 juin – San Francisco, Californie – The Regency Ballroom



20 juin – Riverside, Californie – Auditorium municipal de Riverside

COMME JE LAISSE MOURIR guitariste Phil Sgrosso a récemment déclaré qu’il avait désormais “la relation la plus positive” qu’il ait jamais eue avec le chanteur du groupe Tim Lambesis, qui a été reconnu coupable en 2014 pour son rôle dans un complot de meurtre contre rémunération contre son ex-épouse.

En mai 2014, Lambesis a été condamné à six ans de prison après avoir plaidé coupable au paiement d’un agent de police de San Diego se faisant passer pour un tueur à gages de 1 000 $ pour tuer sa femme. Environ deux ans et demi plus tard – le 17 décembre 2016 – il a été renvoyé d’un établissement de détention en Californie et a été transféré à la Division des opérations de libération conditionnelle pour adultes.

En juin 2018, COMME JE LAISSE MOURIR a joué son premier spectacle avec Lambesis en cinq ans et a sorti un nouveau single. Lambesis également détenu jusqu’à ses crimes dans de longues excuses sur le groupe Facebook page après sa libération.

“Je ne peux parler que pour moi personnellement, mais il y avait une étrange relation entre Tim et avant que tout cela ne se produise, ” Sgrosso a déclaré à San Diego CityBeat le mois dernier. “Mais, au fil du temps, voir qui il s’est changé après avoir purgé sa peine et entamé son processus de réadaptation, et pour nous deux d’avoir la relation la plus positive que nous ayons jamais eue est certainement la situation la plus idéale. J’ai pour l’admettre, il a fallu un acte de foi de mon côté pour croire et avoir confiance qu’il était devenu une meilleure personne.

“Façonné par le feu” a été produit par COMME JE LAISSE MOURIR et a été mélangé par Joseph McQueen à Sparrow Sound à Los Angeles, en Californie, tandis que le mastering a été complété par Ted Jensen à Sterling Sound à Nashville, Tennessee. La seule exception était la piste “Ma propre tombe”, produit par COMME JE LAISSE MOURIR, coproduit par Drew Fulk et mélangé par Adam “Nolly” Getgood.

“Le mot” famille “décrit le niveau d’interaction et de dynamique entre notre groupe,” Sgrosso Raconté San Diego CityBeat. “Pendant la tournée, nous vivons ensemble, mais aussi lorsque nous sommes hors tournée, à la maison, nous nous réunissons et travaillons ensemble. La partie cool est maintenant qu’elle est plus positive que jamais entre nous tous.”

Bien que la plupart COMME JE LAISSE MOURIR les fans ont salué le retour du groupe, une certaine résistance demeure; fin 2018, le groupe a été retiré de la formation espagnole Fête de la résurrection, et l’année dernière, un lieu à Memphis, Tennessee a annulé COMME JE LAISSE MOURIRperformances après avoir fait face à une réaction en ligne.

Le retour de COMME JE LAISSE MOURIR soulevé certaines questions, en particulier depuis guitariste Nick Hipa a dénoncé catégoriquement le chanteur en disgrâce du groupe en tant que «narcissique sociopathe ayant un besoin certain de réadaptation» dans un article sur les médias sociaux en 2014.