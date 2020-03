As I Lay Dying lance une chanson «Destruction or Strength» au profit des membres d’équipage et d’une œuvre caritative locale

Métallers californiens COMME JE LAISSE MOURIR ont publié une chanson inédite appelée “Destruction ou force”. La piste, qui a été enregistrée pendant les sessions pour 2019 “Façonné par le feu” album, est disponible sur toutes les plateformes de streaming et les détaillants numériques, y compris Bandcamp en téléchargement “payez ce que vous voulez”. COMME JE LAISSE MOURIR vendra également un t-shirt avec l’œuvre unique.

Tous les produits du single et du “Destruction ou force” le t-shirt de la pochette sera agrégé et donné au COMME JE LAISSE MOURIR équipage et Nourrir San Diego.

COMME JE LAISSE MOURIR, dont la tournée européenne d’avril a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus qui se propage à travers le monde, a déclaré: “Nous reconnaissons que c’est un climat difficile pour tout le monde en ce moment donc il n’y a pas de pression pour contribuer. À tout le moins, nous espérons partager un inédit la musique aura un impact positif pour ceux d’entre vous qui sont ravis de l’entendre.

“S’il vous plaît, soyez prudents et gentils les uns envers les autres. Nous allons surmonter cela ensemble.”

COMME JE LAISSE MOURIR guitariste Phil Sgrosso a récemment déclaré qu’il avait désormais “la relation la plus positive” qu’il ait jamais eue avec le chanteur du groupe Tim Lambesis, qui a été reconnu coupable en 2014 pour son rôle dans un complot de meurtre contre rémunération contre son ex-épouse.

En mai 2014, Lambesis a été condamné à six ans de prison après avoir plaidé coupable au paiement d’un agent de police de San Diego se faisant passer pour un tueur à gages de 1 000 $ pour tuer sa femme. Environ deux ans et demi plus tard – le 17 décembre 2016 – il a été renvoyé d’un établissement de détention en Californie et a été transféré à la Division des opérations de libération conditionnelle pour adultes.

En juin 2018, COMME JE LAISSE MOURIR a joué son premier spectacle avec Lambesis en cinq ans et a sorti un nouveau single. Lambesis également détenu jusqu’à ses crimes dans de longues excuses sur le groupe Facebook page après sa libération.

“Façonné par le feu” a été produit par COMME JE LAISSE MOURIR et a été mélangé par Joseph McQueen à Sparrow Sound à Los Angeles, en Californie, tandis que le mastering a été achevé par Ted Jensen à Sterling Sound à Nashville, Tennessee. La seule exception était la piste “Ma propre tombe”, produit par COMME JE LAISSE MOURIR, coproduit par Drew Fulk et mélangé par Adam “Nolly” Getgood.



