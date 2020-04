ASCAP ne paie pas ses propres écrivains – les cadres sont payés à temps

Est-ce vraiment le meilleur look pour ASCAP?

Il y a quelques jours, la PDG de l’ASCAP, Elizabeth Matthews, a envoyé une note choquante à des centaines de milliers d’auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs de musique membres. L’e-mail – envoyé presque immédiatement à Digital Music News par un membre en colère – indiquait que les auteurs ne recevraient pas leurs chèques à la date de livraison normale du 6 avril. Au lieu de cela, ils recevraient un paiement sérieusement réduit le 28 avril (même si cela semblait incertain).

La raison, selon Matthews, est que les redevances de publication de performance basées aux États-Unis ont plongé parce que les entreprises ont été contraintes de fermer. Pas de clients signifie pas de musique, ce qui signifie pas d’argent dû pour les représentations publiques. Mais pire encore, bon nombre de ces entreprises, qui ont été contraintes de fermer sans l’aide du gouvernement, se démènent maintenant pour effectuer des paiements de base (ou fermer complètement) et placent leurs factures ASCAP en dernier.

«Au cours de cette crise, alors que de plus en plus de nos titulaires de licence qui nous paient commencent à ressentir l’impact du ralentissement économique, cela se traduit par moins de revenus pour ASCAP et moins d’argent disponible pour les distributions pour nos membres», a déclaré Matthews. «Nous avons déjà été contactés par de nombreux titulaires de licence qui tentent de payer moins, de payer en retard ou de ne pas payer du tout.»

Tout cela signifie – sans aucune faute de l’ASCAP – que les paiements de redevances de performance seront inférieurs. Mais pourquoi n’envoie-t-on même pas des chèques moins chers?

C’est là que tout cela devient un peu flou.

«Nous prendrons des décisions clés de financement de la distribution plus tard que d’habitude une fois que nous aurons des faits connus sur nos recettes, chaque mois civil et chaque trimestre», a écrit Matthews. «Ce que cela signifie pour vous en tant que membre écrivain ou éditeur, c’est que vos distributions peuvent être retardées par rapport à l’année dernière. Par exemple, la distribution des écrivains ASCAP était précédemment prévue pour le 6 avril 2020 et sera désormais payée le 28 avril 2020. »

L’énorme problème ici est que l’ASCAP ne paie pas les jeux réels dans les restaurants, les bars et les clubs. Au lieu de cela, ASCAP utilise des algorithmes opaques et des estimations qui doivent maintenant être retravaillées pour tenir compte des montants réduits. Cela semble désuet, mais c’est la façon dont ASCAP fait des affaires – et cela oblige également les artistes à renoncer à un contrôle des redevances sur les performances lorsqu’ils en ont absolument le plus besoin.

Donc, si les artistes sont obligés de se faire couper les cheveux, pourquoi ne sont-ils pas des cadres?

En réponse aux énormes défis financiers imposés par la crise du COVID-19, les dirigeants des secteurs de la musique et du divertissement réduisent leurs salaires ou les abandonnent complètement. Plus tôt dans la journée, le chef d’orchestre de LA Phil, Gustavo Dudamel, a accepté de renoncer à son salaire annuel de plusieurs millions de dollars, et les musiciens et les employés de l’orchestre ont réduit leurs salaires de 35% pour traverser la crise. Ailleurs, les meilleurs cadres de Disney prennent 0 $ ou acceptent des réductions de rémunération importantes, tout comme les cadres et les employés d’iHeartMedia et de CAA qui peuvent se le permettre.

En revanche, Digital Music News a appris que les dirigeants et les employés de l’ASCAP reçoivent leur plein salaire, à temps et sans interruption, ainsi que tous les avantages sociaux. Cela comprend des cadres supérieurs tels que la PDG Elizabeth Matthews, dont le salaire serait inférieur à 9 chiffres.

Le point ne manque pas aux auteurs-compositeurs non rémunérés, l’un des groupes les plus touchés par la crise de COVID-19. “Ils devraient suspendre tous les salaires des PDG et se concentrer sur le transfert d’argent entre les mains des artistes / écrivains”, a tweeté un écrivain. “C’est une situation difficile et j’espère qu’ils feront ce qu’il faut.”

Nous avons demandé à la représentante des médias de l’ASCAP, Cathy Halgas Nevins, combien Matthews gagne ces jours-ci.

Nous n’avons pas eu de réponse, même après deux tentatives. Mais quels que soient les hauts dirigeants de l’ASCAP qui se retirent, ils ne s’imposent pas de retards ou de réductions de salaire – même si leurs rédacteurs membres sont obligés de faire exactement cela.