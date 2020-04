ASCAP ne paie toujours pas ses auteurs-compositeurs – L’IMC a payé tout le monde 3 jours plus tôt

Les entreprises à travers l’Amérique n’ont été fermées que pendant quelques semaines – tout au plus. Alors, pourquoi ASCAP ne peut-il pas payer ses propres auteurs-compositeurs pour les représentations de 2019?

C’est une question qui est maintenant posée à plusieurs reprises, en particulier par les auteurs-compositeurs qui ont raté leur vérification de distribution des redevances ASCAP attendue le 6 avril. Mais depuis que nous avons signalé pour la première fois le retard ASCAP, nous avons appris que BMI a effectivement envoyé ses chèques tôt, tandis que SESAC a payé ses membres à temps – ce qui soulève de nouvelles questions sur ce qui se passe actuellement au sein de l’ASCAP.

Comme indiqué pour la première fois par Digital Music News, la PDG de l’ASCAP, Elizabeth Matthews, a envoyé une lettre d’avertissement aux auteurs-compositeurs et compositeurs membres plus tôt ce mois-ci, une lettre qui annonçait de manière choquante que les chèques de redevances ne seraient pas envoyés en raison de perturbations de COVID-19. Mais l’explication exacte de Matthews pour le non-paiement ne semble pas avoir de sens.

«Pendant cette crise, alors que de plus en plus de nos titulaires de licence qui nous paient commencent à ressentir l’impact du ralentissement économique, cela se traduit par moins de revenus pour l’ASCAP et moins d’argent disponible pour les distributions pour nos membres», écrit Matthews dans la lettre. , qui a été rapidement transmis à Digital Music News. «Nous avons déjà été contactés par de nombreux titulaires de licence qui tentent de payer moins, de payer en retard ou de ne pas payer du tout.»

Juste un problème avec cette explication: selon les écrivains avec qui nous avons parlé, le chèque de distribution du 6 avril aurait été pour les redevances de performance collectées au cours du troisième trimestre de 2019.

Alors que la fermeture soudaine d’entreprises à travers les États-Unis a été rapide et extrêmement perturbatrice, elle n’a commencé qu’il y a quelques semaines. Cela soulève la question de savoir pourquoi l’argent qui était censé être déjà dans le pipeline n’est pas correctement distribué.

En effet, les chèques de distribution antérieurs, postés peu après la nouvelle année de janvier, couvraient le deuxième trimestre de 2019. «Bonne année!» la lettre du président de l’ASCAP, Paul Williams, s’ouvre. “Ci-joint votre première distribution de l’année, reflétant les performances de votre musique entre avril et juin 2019.” Au cours de son dernier exercice, ASCAP a collecté 1,227 milliard de dollars, un record pour l’entreprise.

Malheureusement, nous avons également entendu qu’aucun des plus hauts dirigeants de l’ASCAP n’obtient de réductions de salaire, malgré les énormes problèmes décrits dans la lettre. Il semble également qu’au moins un certain pourcentage des éditeurs membres soient payés à temps.

Il y a peut-être une période de distribution ou des détails qui nous manquent ici – et cela n’aide pas que l’ASCAP refuse de répondre à nos demandes de plus d’informations. Mais le délai entre le suivi réel des chansons et le paiement de ces chansons semble être de six mois (ou deux trimestres après la fin de la période de suivi).

“Corrigez-moi si je me trompe, mais les sommes dues actuellement ne sont-elles pas basées sur les redevances perçues et gagnées au cours des trimestres précédents (avant cette crise)?” un lecteur DMN a commenté. “Comment l’argent” passé “a-t-il disparu maintenant?”

Il est important de garder à l’esprit que l’ASCAP retarde la distribution des chèques jusqu’à la fin avril, du moins selon sa correspondance. Logistiquement, cela semble compréhensible étant donné les perturbations extrêmes dans la plupart des bureaux. Mais l’explication fournie par l’ASCAP pour expliquer pourquoi sa distribution est retardée soulève de sérieuses questions.

Dans sa lettre, la PDG d’ASCAP a expliqué ce problème en évoquant une méthode de distribution «en espèces».

«Premièrement, il est important de comprendre que les distributions ASCAP sont effectuées sur une« base de caisse »(l’argent que nous collectons au cours d’un trimestre est payé le même trimestre, moins les coûts de fonctionnement), par opposition à une« comptabilité d’exercice »(argent collectés seraient retenus et payés deux ou trois quarts plus tard) », a écrit Matthews.

«En d’autres termes, nous calculons les distributions en fonction des revenus actuels et non des revenus passés. En temps normal, c’est un grand avantage pour les membres de l’ASCAP car vous recevez votre argent plus rapidement. Pendant cette crise, alors que de plus en plus de nos titulaires de licence qui nous paient commencent à ressentir l’impact du ralentissement économique, cela se traduit par moins de revenus pour ASCAP et moins d’argent disponible pour les distributions pour nos membres. Nous avons déjà été contactés par de nombreux licenciés qui tentent de payer moins, de payer en retard ou de ne pas payer du tout. »

En y regardant de plus près, l’explication de Matthews ne semble pas se cumuler – au sens propre ou figuré. Voici pourquoi.

Dans l’explication, Matthews semble inférer que la «comptabilité de caisse» signifie en quelque sorte que l’argent collecté au cours du trimestre en cours est payé au cours du même trimestre. Cela semble génial, sauf qu’il contredit complètement les détails décrits par le président Paul Williams dans la lettre de distribution de début janvier mentionnée ci-dessus. Cela semble également contredire le calendrier publié par ASCAP.

Une possibilité est que tout soit remis sur les rails d’ici la fin avril. Mais le fait que l’ASCAP semble incapable de payer sur une période précédente suggère un sérieux resserrement de la trésorerie au méga-PRO. “C’est effrayant et cela ne devrait pas se produire”, a déclaré Tony van Veen, PDG de DIY Music Group. «Payer moins parce que les recettes de redevances sont moins élevées, oui. Ignorer les paiements? Malgré toutes les «explications» de l’ASCAP, cela n’a tout simplement pas de sens logique. De toute évidence, ils n’ont plus d’argent.

“La pensée qui me vient à l’esprit depuis que j’ai entendu ceci:” ASCAP est-il le prochain PledgeMusic? “”

Ailleurs, l’organisation de droits de performance rivale BMI fait le contraire de retarder ses contrôles.

Selon des informations partagées avec DMN la semaine dernière, BMI a en fait précipité sa distribution plus tôt que prévu compte tenu de l’impact de la crise COVID-19 sur les artistes. Plus précisément, l’organisation a envoyé ses chèques de redevance d’auteur-compositeur trois jours plus tôt, dans le but de mettre de l’argent entre les mains de ses membres.

Ailleurs, nous avons également entendu que SESAC redoublait également d’efforts de distribution et obtenait de manière impressionnante des chèques à temps. Dans les trois PRO, les employés sont sans aucun doute confrontés à des interruptions de quarantaine et à la transition vers des situations de travail à domicile. En outre, les trois sont confrontés aux mêmes arrêts et baisses de redevances de performance – bien que la réaction de l’ASCAP à la crise déclenche de graves alarmes.

ASCAP n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires. Plus à mesure que cela se développe.