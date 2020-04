ASCAP retarde les distributions de Writer pendant des semaines en tant que réservoirs de revenus de licence

Le géant des droits de performance ASCAP diffuse désormais des informations sombres aux rédacteurs et éditeurs membres.

C’était peut-être inévitable, mais le géant de l’ASCAP PRO ressent maintenant les graves effets d’entraînement d’un États-Unis aux volets fermés. Dans une lettre envoyée aux membres plus tôt cette semaine – et partagée avec Digital Music News – la directrice générale de l’ASCAP Elizabeth Matthews a carrément averti que «chaque catégorie de collections ASCAP sera affectée négativement, y compris la télévision, le câble, la radio, les compagnies aériennes, les hôtels, les bars, les grillades. et les restaurants “, tout en retardant sérieusement la date de paiement prévue du 6 avril.

Bien sûr, les magasins et lieux fermés ne diffusent aucune musique, ce qui signifie qu’aucune licence publique n’est due. Mais pire encore, bon nombre de ces magasins fermés se battent maintenant pour leur vie et retardent donc leurs factures respectives d’organisation des droits d’exécution – ou les ignorent complètement.

“Pendant cette crise, alors que de plus en plus de nos titulaires de licence qui nous paient commencent à ressentir l’impact du ralentissement économique, cela se traduit par moins de revenus pour ASCAP et moins d’argent disponible pour les distributions pour nos membres”, a expliqué Matthews. «Nous avons déjà été contactés par de nombreux titulaires de licence qui tentent de payer moins, de payer en retard ou de ne pas payer du tout.»

Soudain, les auteurs-compositeurs et les éditeurs ressentent le coup – à partir de maintenant. «Nous prendrons des décisions clés de financement de la distribution plus tard que d’habitude une fois que nous aurons des faits connus de nos collectes de revenus chaque mois civil et chaque trimestre», a écrit Matthews. «Ce que cela signifie pour vous en tant que membre écrivain ou éditeur, c’est que vos distributions peuvent être retardées par rapport à l’année dernière. Par exemple, la distribution des écrivains ASCAP était précédemment prévue pour le 6 avril 2020 et sera désormais payée le 28 avril 2020. »

Matthews a même sonné l’alarme du côté du streaming, où les abonnements pourraient prendre un coup alors que les Américains réduisaient. “Alors que tout le monde diffuse de la musique et des films à la maison, tout le monde dans ce pays ne pourra pas s’offrir un abonnement à des services de divertissement et ce changement aura un impact sur les revenus”, a écrit Matthews.

Voici la lettre complète.

Chers membres de l’ASCAP:

Dans un univers parallèle, la semaine dernière aurait été la semaine où nous avons tenu notre réunion annuelle ASCAP lors de l’événement ASCAP Experience 2020 à Los Angeles. Nous aurions signalé qu’ASCAP a enregistré des revenus et des distributions historiques élevés pour 2019 et célébré toutes les réalisations incroyables de nos auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs ASCAP.

Au lieu de cela, nous sommes tous confrontés aux conséquences dévastatrices de COVID-19, qui nous a tous touchés personnellement. Il est rare de parler à quelqu’un qui ne connaît pas quelqu’un souffrant de ce virus. Beaucoup d’entre nous ont déjà perdu des êtres chers, des amis et des collègues et nous avons tous perdu des membres de notre communauté ASCAP. Bien que la santé et la sécurité soient nos premières priorités, nous prenons également au sérieux notre devoir de veiller à ce que vous continuiez à recevoir un flux constant de redevances afin que vous puissiez payer vos factures et nourrir vos familles.

J’ai reçu un certain nombre de demandes de renseignements sur l’impact de cette crise sur les distributions ASCAP. Bien qu’il existe de nombreuses inconnues en ce moment, je voudrais saisir cette occasion pour expliquer ce que nous pouvons sur la façon dont l’impact économique négatif de ce virus affectera vos distributions ASCAP.

Tout d’abord, il est important de comprendre que les distributions ASCAP sont effectuées sur une «base de trésorerie» (l’argent que nous collectons au cours d’un trimestre est payé ce même trimestre, moins les coûts de fonctionnement), par opposition à une «comptabilité d’exercice» (argent collecté seront retenus et payés deux ou trois trimestres plus tard). En d’autres termes, nous calculons les distributions en fonction des revenus courants et non des revenus passés. En temps normal, c’est un grand avantage pour les membres de l’ASCAP car vous recevez votre argent plus rapidement. Pendant cette crise, alors que de plus en plus de nos titulaires de licence qui nous paient commencent à ressentir l’impact du ralentissement économique, cela se traduit par moins de revenus pour ASCAP et moins d’argent disponible pour les distributions pour nos membres. Nous avons déjà été contactés par de nombreux licenciés qui tentent de payer moins, de payer en retard ou de ne pas payer du tout.

Bien que vous receviez vos distributions de l’ASCAP pendant cette crise sanitaire et financière, nous ne pouvons plus vous fournir de date certaine avant chaque distribution. La raison en est que nos revenus de licences deviendront de plus en plus variables à mesure que les entreprises resteront fermées et que le marché de la publicité qui génère les revenus de la télévision, de la radio et du câble continue d’être affecté négativement. Chaque catégorie de collections ASCAP sera affectée négativement, y compris la télévision, le câble, la radio, les compagnies aériennes, les hôtels, les bars, les grillades et les restaurants. Bien que tout le monde diffuse de la musique et des films à la maison, tout le monde dans ce pays ne pourra pas s’offrir un abonnement à des services de divertissement et ce changement aura une incidence sur les revenus. Vingt-cinq pour cent des revenus ASCAP proviennent de l’extérieur des États-Unis et COVID-19 a touché bon nombre de ces territoires avant de toucher les États-Unis, de sorte que l’impact des revenus ASCAP sera mondial.

Nous prendrons les décisions clés de financement de la distribution plus tard que d’habitude une fois que nous aurons des faits connus sur nos recettes de collecte chaque mois civil et chaque trimestre. En tant que membre écrivain ou éditeur, cela signifie que vos distributions peuvent être retardées par rapport à l’année dernière. Par exemple, la distribution des écrivains ASCAP était précédemment prévue pour le 6 avril 2020 et elle sera désormais payée le 28 avril 2020. En effet, nous avons dû passer par un cycle de collecte des dates d’échéance de paiement du 31 mars / 1er avril pour déterminer avec précision flux de trésorerie avant de finaliser le pool de financement et de traiter des centaines de milliers de fichiers de distribution pour les services de traitement des paiements. Certains des services des fournisseurs que nous utilisons pour traiter et payer les distributions ont également été considérablement affectés par COVID-19, il y a donc un impact domino que nous naviguons constamment pour assurer la continuité des activités. La bonne nouvelle est qu’en raison du retard, la distribution du 28 avril sera entièrement financée comme nous l’avions prévu à l’origine.

Je sais qu’une bonne partie de cette situation n’est pas une bonne nouvelle, et vous avez déjà été bombardée de mauvaises nouvelles tous les jours pendant des semaines, mais je pense qu’il est important que nous soyons tous préparés pour l’avenir et que nous essayions de limiter le nombre de surprises.

Pour ceux d’entre nous qui travaillent à l’ASCAP, notre devoir est de veiller à ce que l’ASCAP survive pour servir la prochaine génération de créateurs et d’éditeurs. Bien que les choses soient difficiles en ce moment, je me rappelle que l’ASCAP a survécu à deux guerres mondiales et à plusieurs crises économiques, nous nous tenons donc sur les épaules de nos prédécesseurs pour réussir à lutter contre cette pandémie. ASCAP et nos membres ASCAP valent la peine de se battre pour, et au nom de tous les employés ASCAP, je vous promets que nous ferons tout ce qu’il faut pour lutter pour ASCAP et lutter pour vous.

Merci pour votre fidélité et votre adhésion à l’ASCAP.

Meilleur,

Elizabeth Matthews