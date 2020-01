Ashley Purdy, bassiste de longue date de Black Veil Brides: «Techniquement, je n’ai pas quitté» le groupe

BLACK VEIL BRIDES‘bassiste de longue date Ashley Purdy a parlé à Sonic Perspectives de son départ surprise du groupe en novembre dernier. Sa sortie du groupe a eu lieu peu de temps après qu’il ait passé du temps dans un hôpital psychiatrique pour suivre des conseils et une thérapie intensifs pour le deuil de quelques décès et tragédies récents.

“Ce qui est nul, c’est le timing de tout cela,” Ashley m’a dit. “Ils n’avaient rien à voir les uns avec les autres. Il y a des aspects juridiques de ce que je peux dire sur le départ.

“Les fans du groupe viennent continuellement vers moi, me demandant pourquoi j’ai quitté le groupe. Techniquement, je ne suis pas parti; je ne suis plus dans le groupe. Je dois parler en ces termes en ce moment.

“BLACK VEIL BRIDES est une entreprise, et il y a des règles légales “, a-t-il expliqué.” C’est comme un divorce, et nous travaillons tout cela.

“Les gens peuvent faire leurs propres évaluations des choses, mais quand vous faites un disque, ne faites pas de tournée pendant deux ans, seulement pour faire un autre disque, ne faites pas de tournée pendant deux ans de plus, le moral du groupe commence à s’éloigner. Le groupe est un travail, et c’est la façon dont vous payez vos factures et mettez de la nourriture sur la table. Quand cela ne se produit pas, vous devez commencer à chercher d’autres choses à faire. “

Purdy a également offert une mise à jour sur son bien-être émotionnel et physique, en disant: “Il fallait juste suivre son cours, mais au moins j’étais assez fort pour savoir que je devais chercher de l’aide. J’essayais d’être un gars dur et de gérer Je l’ai fait moi-même jusqu’au jour où je me suis cassé. Je suis allé chez un médecin pour obtenir des médicaments après lui avoir raconté mon histoire, et il m’a dit: «Non, vous avez besoin de plus de traitement. J’ai été admise dans un hôpital psychiatrique pendant une semaine pour obtenir des médicaments, une thérapie et des conseils sur le deuil. Lors des séances de groupe, j’ai entendu les histoires des autres et je savais que je n’étais pas seul. Le plus étrange était un médium psychique que je n’ai pas sais, m’a contacté par le biais d’un ami d’un ami pour me donner un message des personnes qui sont passées dans l’au-delà. Ce que le médium m’a dit était très crédible, car personne n’aurait su le niveau de détails qu’ils partageaient. Étrangement, entendre qu’ils allaient bien m’a aidé. Tout cela a changé ma perspective et je vis d’une manière différente. Je suis un livre ouvert maintenant. Il n’y a rien que je ne vais pas dire ou faire ou aider quelqu’un. Cela fait partie de la vie, et Je l’accepte. “

Une semaine seulement après sa séparation avec BLACK VEIL BRIDES, Purdy aurait été arrêté par la police de Nashville après avoir été trouvé inconscient au volant de son véhicule, le moteur tournant. Il a finalement été réveillé par les officiers, qui l’ont placé à l’arrière de leur véhicule de patrouille où il a “uriné sur le siège arrière du véhicule de patrouille” sur le chemin de l’hôpital et ont menacé les officiers lorsqu’ils l’ont découvert, selon Scoop Nashville.

Purdy a récemment publié une nouvelle chanson solo appelée “Nulle part”. Un autre single sera disponible dans les prochaines semaines.

En novembre, BLACK VEIL BRIDES a annoncé l’ajout du bassiste Lonny Eagleton aux rangs du groupe. Eagleton joué précédemment avec BLACK VEIL BRIDES chanteur Andy Biersack (alias. Andy Black) lors de sa tournée solo.

Photo gracieuseté de Ashley Purdyc’est Facebook page



