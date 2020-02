Ashley Purdy: “ Je possède toujours la moitié des mariées Black Veil ”

Ex-BLACK VEIL BRIDES bassiste Ashley Purdy dit qu’il possède toujours la moitié des BVB société.

Purdy, dont le départ surprise de BLACK VEIL BRIDES est venu en novembre dernier, a discuté de ses anciens camarades de bande dans une nouvelle interview avec Alternative Press.

A demandé un aperçu de sa relation actuelle avec BLACK VEIL BRIDES, Ashley a dit: “Je suis toujours comme:” Eh bien, que puis-je dire? ” Que puis-je dire sans que les avocats ne me contactent toujours et me disent: «Hé, nous n’aimons pas que tu dises ça»? Je veux dire, je ne sais toujours pas, pour être honnête.

“Je suppose que je peux dire cela parce que c’est la vérité”, a-t-il poursuivi. “Le 26 février [at] 13 h, je possède encore actuellement la moitié de BLACK VEIL BRIDES maintenant. La réalisation est comme si c’était un rachat d’entreprise. C’est comme moi et [singer] Andy [[Biersack posséder le]société 50% chacun. Et ils doivent encore me dédommager s’ils veulent que je parte. Mais cela ne s’est pas encore produit. Et nous sommes toujours en négociations sur ce que c’est. Je ne sais pas comment l’aborder, car ce n’est pas encore finalisé. “

Purdyla sortie de BLACK VEIL BRIDES a eu lieu peu de temps après avoir passé du temps dans un hôpital psychiatrique pour subir des conseils et une thérapie intensifs pour le deuil de quelques décès et tragédies récents.

Une semaine seulement après sa séparation avec BLACK VEIL BRIDES, Purdy aurait été arrêté par la police de Nashville après avoir été trouvé inconscient au volant de son véhicule, le moteur tournant. Il a finalement été réveillé par les officiers, qui l’ont placé à l’arrière de leur véhicule de patrouille où il a “uriné sur le siège arrière du véhicule de patrouille” sur le chemin de l’hôpital et ont menacé les officiers lorsqu’ils l’ont découvert, selon Scoop Nashville.

En novembre, BLACK VEIL BRIDES a annoncé l’ajout du bassiste Lonny Eagleton aux rangs du groupe. Eagleton joué précédemment avec Biersack sur sa tournée solo.

Plus tôt ce mois-ci, Purdy a sorti le clip officiel de son nouveau single, “Roi d’un jour”. Purdy a écrit et produit la chanson, et a également réalisé le clip.



