Asservi pour se produire au festival de musique en ligne la semaine prochaine

Avant-gardistes norvégiens du métal ESCLAVE se produira au Festival de musique en ligne de Verftet à Bergen, en Norvège, le 1er avril. L’événement en ligne sera diffusé via BT.no et Youtube.

Le groupe déclare: “Quand le vieux ring-fox de Bergen Mikal Telle nous a demandé de rejoindre sa fantastique initiative de l’USF, qui est ce festival, nous avons à peu près dit «oui et merci d’avoir demandé! avant qu’il ne puisse terminer la phrase.

“Bien sûr, nous avons hâte de jouer maintenant que le monde de la musique live est en arrêt, mais nous avons également vu une chance de diffuser notre musique live à tous les fans fantastiques. Les enregistrements en studio sont, bien sûr, un pilier dans quoi ESCLAVE est, mais sans l’autre pilier de jouer des spectacles de haute énergie et de créer de la magie musicale avec notre magnifique public, les choses se déséquilibrent. Maintenant, nous aurons la chance de rétablir cet équilibre pour un temps virtuel avec vous tous – et le temps est le temps, peu importe la matière qu’il traverse, non? Rendez-vous dans l’éther! “

ESCLAVE sortira son nouvel album, “Utgard”, à l’automne via Explosion nucléaire. Le disque a été suivi à Bergen en Duper Studio et à côté au batteur Iver Sandøyc’est Solslottet Studio avant qu’il ne soit mélangé à Fascination Street à Örebro, Suède avec Jens Bogren.

Le premier single et vidéo de “Utgard” sera disponible le 22 mai.

En janvier dernier, ESCLAVE tourné un nouveau clip vidéo sur la côte sud de l’Islande et Reykjanes. Pour le nouveau clip, frontman Grutle Kjellson a passé cinq jours en Islande avec le producteur vidéo Gaui H de Gaui H Pic, son assistant de production Marita Joensen et les acteurs Striga et Kolbeinn.

ESCLAVE membre fondateur et guitariste Ivar Bjørnson précédemment déclaré sur le prochain LP: “Le nouveau matériel que je ressens est très puissant. Le ESCLAVE la signature est là, mais il y a un élan sauvage et un niveau d’énergie qui me rend extrêmement excité. Les cinq membres ont investi leur dévouement et leur âme dans les préparatifs, et il y a de nouvelles facettes du groupe montrées qui élèveront cet album. “

ESCLAVEs le dernier LP, “E”, est sorti en 2017.



Publié par Verftet Online Music Festival le mardi 24 mars 2020

