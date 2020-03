Asservi pour sortir l’album «Utgard» à l’automne; Illustration de couverture dévoilée

Avant-gardistes norvégiens du métal ESCLAVE sortira son nouvel album, “Utgard”, à l’automne via Explosion nucléaire. Le disque a été suivi à Bergen en Duper Studio et à côté au batteur Iver Sandøyc’est Solslottet Studio avant qu’il ne soit mélangé à Fascination Street à Örebro, Suède avec Jens Bogren.

Le premier single et vidéo de “Utgard” sera disponible le 22 mai.

ESCLAVE a dévoilé le “Utgard” couverture d’album dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a déclaré: “Il s’agit de la 9e pochette d’album consécutive réalisée par Truls Espedal – et comme l’album lui-même, il est définitivement sur la longueur d’onde de l’impulsion longue distance du ESCLAVE Générateur. C’est une œuvre d’art qui reflète un concept massif et un groupe qui est également plus inspiré lyrique et philosophique que jamais. Cette Truls est un maître de son art est établi depuis longtemps, mais il s’est vraiment surpassé dans cette interprétation de notre Utgard. Il suffit de regarder comment les couleurs et les techniques sont utilisées pour créer la profondeur et la grandiosité de l’horizon. Le parfait compagnon de voyage dans ces territoires inexplorés. “

En janvier dernier, ESCLAVE tourné un nouveau clip vidéo sur la côte sud de l’Islande et Reykjanes. Pour le nouveau clip, frontman Grutle Kjellson a passé cinq jours en Islande avec le producteur vidéo Gaui H de Gaui H Pic, son assistant de production Marita Joensen et les acteurs Striga et Kolbeinn.

ESCLAVE membre fondateur et guitariste Ivar Bjørnson précédemment déclaré sur le prochain LP: “Le nouveau matériel que je ressens est très puissant. Le ESCLAVE la signature est là, mais il y a un élan sauvage et un niveau d’énergie qui me rend extrêmement excité. Les cinq membres ont investi leur dévouement et leur âme dans les préparatifs, et il y a de nouvelles facettes du groupe montrées qui élèveront cet album. “

ESCLAVEs le dernier LP, “E”, est sorti en 2017.



Voir ce post sur Instagram

*** UTGARD – LE VOYAGE COMMENCE *** Tout d’abord, nous tenons à vous remercier sincèrement pour l’accueil chaleureux de nos dernières publications sur notre prochain nouvel album “Utgard”! Nous comprenons que notre récente communication a également soulevé certaines questions et appelle à des explications transparentes. Laissez-nous vous rassurer que nous sommes tous bien et en bonne santé! En raison de la situation actuelle, nous avons pris la décision avec notre label Nuclear Blast de reporter la sortie de “Utgard” à l’automne. Par conséquent, comme vous pouvez l’imaginer, l’ensemble du calendrier a dû être ajusté rapidement! Nous comprenons que voir un teaser vidéo suivi de rien a été source de confusion. À partir d’aujourd’hui, nous pouvons annoncer que notre premier single et vidéo sortira le 22 mai, et nous avons hâte de partager cette nouvelle musique avec vous tous! Nous sommes sûrs que vous comprenez que c’est pour le mieux. En attendant, nous aimerions vous en dire un peu plus sur la pochette «Utgard»! Il s’agit de la 9e pochette d’album consécutive réalisée par Truls Espedal – et comme l’album lui-même, il est définitivement sur la longueur d’onde de l’impulsion longue distance du générateur Enslaved. C’est une œuvre d’art qui reflète un concept massif et un groupe qui est également plus inspiré lyrique et philosophique que jamais. Que Truls soit un maître de son art est établi depuis longtemps, mais il s’est vraiment surpassé dans cette interprétation de notre Utgard. Il suffit de regarder comment les couleurs et les techniques sont utilisées pour créer la profondeur et la grandiosité de l’horizon. Le parfait compagnon de voyage dans ces territoires inexplorés. Nous sommes impatients de partager plus de nouvelles avec vous très bientôt. Faites attention et restez en sécurité tout le monde! @nuclearblasteurope @nuclearblastusa

Un post partagé par Enslaved (@enslavedofficial) le 24 mars 2020 à 8h04 PDT

