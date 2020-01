Assumer la forme: James Blake prend forme sur le quatrième album

Au cours des huit années qui ont séparé son premier album éponyme d’Assume Form, James Blake a tranquillement déplacé l’aiguille de la musique populaire, créant une pop électronique spacieuse et réfléchie tout en laissant le fil d’Ariane aux autres. Depuis son émergence, le paysage auquel Blake a déjà prétendu est désormais peuplé de talentueux interlopeurs qui associent des voix évocatrices à des couches de boucles et de synthés, dont certains apparaissent sur cet album.

Sur le très attendu Assume Form, sorti après un intervalle de trois ans, le chanteur-compositeur et producteur prolifique anglais réaffirme non seulement sa domination créative, mais surpasse son plus grand rival: lui-même.

Écoutez Assume Form en ce moment.

“Je vais prendre forme, je serai hors de ma tête cette fois”

“Je vais prendre la forme, je vais quitter l’éther / je vais prendre la forme, je vais sortir de ma tête cette fois”, chante-t-il sur la piste du titre. C’est une métaphore appropriée pour un artiste qui a toujours été difficile à cerner. Émergeant de la scène du dubstep anglais en 2009, Blake a pris des éléments d’électronique, d’ambiance et de soul, et les a découpés pour créer des ballades émouvantes qui ne ressemblaient à aucune autre.

Jamais confiné dans une idée aussi piétonne que le «genre», deux éléments directeurs ont empêché Blake d’être éclipsé par ses propres compositions: sa vulnérabilité inhérente et sa voix rayonnante. Alors qu’une grande partie de son travail précédent, y compris The Color In Anything en 2016 et Overgrown en 2013, est caractérisé par son falsetto signature, sur Assume Form, il utilise sa gamme complète. La vulnérabilité est toujours là, mais les sentiments, ainsi que la livraison, sont plus francs.

“Je ne peux pas m’empêcher de remarquer, comme je le fais chaque fois que je parle de mes sentiments dans une chanson, que les mots” garçon triste “sont utilisés pour le décrire”, a déclaré Blake sur les réseaux sociaux au printemps dernier. “J’ai toujours trouvé cette expression malsaine et problématique lorsqu’elle est utilisée pour décrire des hommes qui parlent ouvertement de leurs sentiments.”

Mélancolique mais jamais déprimante, la musique de Blake a souvent été un compagnon bienvenu du chagrin et de la solitude. Chacun de ses albums est arrivé – par coïncidence – lors d’un lavage de pluie, et celui-ci n’est pas différent (même dans le sud de la Californie). Mais cette fois-ci, la bande sonore ne convient pas au réglage. Supposons que la forme soit carrément dynamique en comparaison.

“Je vais dire ce dont j’ai besoin, si c’est la dernière chose que je fais / je jette mon chapeau dans le ring, je n’ai rien à perdre”, chante-t-il sur “Je viens aussi”, et vous pouvez pratiquement imaginez-le siffler avec ses pouces dans ses passants de ceinture.

La façon dont nous coulons

La seule chose sur laquelle Blake excelle plus que la création de musique chargée d’émotions est d’amplifier les voix des autres.

Bien que quelque peu reclus aux yeux du public, son influence est partout, avec Blake ayant diligemment laissé son empreinte sur certains des disques les plus influents de ces dernières années, de Kendrick Lamar’S DAMN. à Beyoncé’s Lemonade et Frank Ocean’s Blonde.

Assume Form poursuit cette tradition de collaboration en s’appuyant sur les talents du géant du rap Travis Scott, d’André 3000 d’Outkast, de son collègue chanteur Moses Sumney et de la nouvelle venue latine Rosalía. Blake a également enrôlé le producteur de rap et hitmaker Metro Boomin pour créer les rythmes pièges qu’il manipule plus avant sur les morceaux ‘Mile High’, avec Scott, et ‘Tell Them’, avec Sumney.

Sur toutes les collaborations sur Assume Form, Blake agit comme un conduit pour ces différents artistes. Scott et Sumney se sentent comme chez eux, taillés dans le même tissu de chœurs espacés et de voix vocodées. Mais dans la vraie mode Blake, il y a toujours quelques surprises dans sa manche, comme l’incorporation d’éléments de flamenco dans ‘Tell Them’ et l’ajout de souches d’âme des années 70 à ‘Can’t Believe The Way We Flow’, produit par le compositeur expérimental Oneohtrix Point Jamais.

Beaucoup de ces invités sont familiers, ayant travaillé avec le polymathe britannique sur des projets précédents, notamment Astroworld de Scott et la pièce de jazz instrumentale de 17 minutes d’André, Look Ma No Hands, mais certains sont de nouveaux visages. L’inclusion de l’auteure-compositrice-interprète espagnole Rosalía est une addition bienvenue prouvant que Blake a toujours une oreille pour les talents émergents, étant donné que son album El Mal Querer était l’une des choses les plus excitantes à sortir de 2018. Ce jumelage est également responsable d’une de Barefoot In The Park, l’une des rares chansons pop à part entière d’Assume Form, qui a toutes les caractéristiques d’un hit mondial.

Nous faisant signe de l’isolement

Ayant réussi à 21 ans, il est difficile de penser à Blake comme un artiste chevronné. Pourtant, alors que le chanteur approche de la trentaine, il est clair qu’il est plus confiant dans ses choix artistiques et a acquis une certaine sagesse dans le processus. Cela inclut l’admission de vos erreurs, comme il le fait avec éloquence sur “Power On”.

Appelez-la musique de casque ou musique de chambre, le style de pop ambiant de Blake était antérieur au type de musique qui finirait par dominer les services de streaming, conçu pour être consommé dans un espace intime, détaché d’un cadre live.

Alors que l’envie de nous éloigner du lot actuel de la société se renforce chaque jour, Blake revient nous faire signe de nous isoler, nous encourageant à sortir de nos têtes.

