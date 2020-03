Astro Creep: 2000 Live: ressusciter un classique des zombies blancs

Il est juste de dire que si vous êtes quelqu’un aussi profondément amoureux des mondes du punk rock et du heavy metal, et leur relation avec les mondes de l’horrible et les arcanes, alors le 18 septembre 2016 était une date assez spéciale pour vous. C’est ce jour-là, à Douglas Park, à Chicago, Illinois, qu’après avoir finalement enterré la hache de guerre, l’original Misfits Jerry Only et Glenn Danzig, aux côtés de Doyle Wolfgang von Frankenstein et ancien Slayer le batteur Dave Lombardo, est monté sur scène au Riot Fest pour jouer des chansons qui sont depuis longtemps passées dans le folklore. Qu’est-ce qui pourrait bien surpasser cela alors? Oh, peut-être juste Rob Zombie également assis sur le projet de loi, effectuant Astro-Creep de White Zombie: 2000 vivre dans son intégralité.

Écoutez xxxxxxxxxxxxxxxxx sur Apple Music et Spotify.

Ce jour-là, les vétérans du punk SoCal Bad Religion, les légendes post-métal Sacremento Deftones et un Sleater-Kinney réformé, le trio indie extrêmement influent pour toutes les filles, complétaient la perspective alléchante de voir les icônes de l’horreur revenir. -punk. Cependant, l’homme qui avait pris le schlock-punk des années 80 des têtes d’affiche et l’avait intensifié, tant sur le plan esthétique que sonore, au fil des décennies en leur absence.

Avoir Rob Zombie ouvert pour Misfits est tout à fait logique. L’enseignant et l’élève ensemble dans une glorieuse surcharge sensorielle Technicolor, orgasmique. Une célébration en excès. Mais, pour un ensemble de circonstances aussi remarquable, Rob Zombie devait faire quelque chose hors de l’ordinaire pour marquer l’occasion. Naturellement, il a rendu la vie difficile aux têtes d’affiche en parcourant l’album de 1995 qui l’a vraiment mis sur la carte.

Nous pourrions entrer dans de grands détails salivants sur la raison pour laquelle Astro-Creep: 2000 est le grand moment de White Zombie (et peut-être de Rob Zombie), mais nous sommes sûrs que vous connaissez tous le grindhouse, le sleaze, les throbs industrialisés et la scie à chaîne «Grease Paint And Monkey Brains», «More Human Than Human» ou «Super-Charger Heaven». Fondamentalement, c’est un classique, et si voir Misfits en direct ne suffisait pas, voir l’un des meilleurs albums des années 90 joué jusqu’à son terme a transformé l’essentiel en l’incontournable.

Bien sûr, autant que des millions d’entre nous auraient aimé être là, nous n’avons pas tous pu trouver notre chemin dans ce domaine à Chicago ce jour-là. Mais la performance de Zombie a été capturée en tant que document historique et publiée, un peu moins de deux ans plus tard, sous l’apparence d’Astro-Creep: 2000 Live.

C’est un disque qui prouve deux choses: premièrement, les albums classiques sont vraiment intemporels. Les chansons éclatent encore et pétillent et grincent dans tous les endroits où elles se sont produites lors de leur sortie en 1995. La façon dont Zombie et sa carrière de groupe sortent des pièges lors de l’ouverture de “ El Phantasmo And The Chicken-Run Blast-O-Rama ” donnerait un nez sanglant à l’un des maîtres du riff moderne et “ Electric Head Pt 1 (The Agony) ) ‘sonne toujours à pas de géant par rapport à la plupart des groupes de métal contemporains.

La deuxième chose qu’il prouve est à quel point Rob Zombie est devenu plus serré, plus rapide et plus intransigeant au fil des ans. Il y a à peine une pause pour respirer entre les chansons, au point que vous pouvez presque entendre le public qui a du mal à se rattraper alors que l’énergie de la musique se détache à l’horizon. “More Human Than Human” se joue pratiquement à deux fois la vitesse de son original enregistré, et son impulsion électrique est passée d’un paysage sonore en arrière-plan à un volcan sonique qui sonne comme s’il grondait au cœur de la Terre.

En fin de compte, contrairement à la plupart des albums live, Astro-Creep: 2000 Live fait ce qui est le plus rare: il capture en fait non seulement un grand groupe avec de grandes chansons, mais un grand moment dans le temps et un événement réel dans le monde de la musique lourde. Il est extrêmement douteux que quiconque oublie ce qui s’est passé au Riot Fest en 2016; sa place dans la mythologie de la musique lourde est assurément assurée. Mais il entend ce jour-là, ce groupe, sous cette forme; cette setlist, d’un artiste s’éloignant de ce qu’on attend habituellement de lui et donnant aux gens quelque chose de vraiment mémorable, qui fait d’Astro-Creep: 2000 Live un régal si étourdissant pour les fans.

Le message à Misfits était clair: suivez ça!

Le coffret solo Rob Zombie 15LP signé en édition limitée et couvrant 1 000 exemplaires uniquement est disponible en exclusivité dans la boutique uDiscover Music US.

Écoutez le meilleur de Rob Zombie sur Apple Music et Spotify.