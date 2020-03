Atkins May Project Feat. Le chanteur d’origine de Judas Priest Al Atkins: extraits audio de l’album ‘The Final Cut’

Extraits audio des chansons qui apparaîtront sur “Le montage final”, le nouvel album de ATKINS MAY PROJECT, le groupe avec original JUDAS PRIEST chanteur Al Atkins et guitariste chrétien et artiste de musique Paul May, sont disponibles dans le Youtube clip ci-dessous. Le LP devrait sortir en avril.

Atkins et Peut précédemment créé trois enregistrements – “Serpents Kiss”, “Vallée des ombres” et “Empire Of Destruction” – Disponible sur Gonzo Multimedia. Il y a suffisamment de doses de mélodie et de folie métal pour attirer tous les fans du genre, et bien qu’il soit solide, honnête, du heavy metal de classe ouvrière, il a également ses racines dans le métal contemporain avec quelques beaux refrains de hache et de tueur.

Ce mariage du chaos métallique leur a valu de superbes critiques de la presse mondiale et leur a permis de gagner un élan constant de fans dans le monde depuis leur sortie initiale en 2011.

Un album de compilation, “Anthologie”, est arrivé en 2015. L’effort comprenait un morceau bonus inédit – une reprise de PHIL COLLINS” “Dans l’air ce soir”.

Atkins est le co-auteur de plusieurs PRÊTRE des chansons qui figurent sur les deux premiers albums du groupe, “Rocka Rolla” et “Sad Wings of Destiny”, qui ont fini par devenir or. Atkins co-écrit le classique du heavy metal “Victime des changements”, qui était une combinaison de Rob Halfordla chanson de “Red Light Lady” et Atkins‘ posséder “Whisky Woman”. Il a également co-écrit “L’hiver”, “Jamais satisfait”, “Dreamer Deceiver” et “Caviar et meths”.

En 1989 Atkins a sorti son premier album solo, “Le jour du jugement”, avec grand succès. Mais c’était “Pensées lourdes” et “Victime des changements” (ce dernier étant son album collaboratif avecJUDAS PRIEST le batteur Dave Holland), ce qui lui a valu de solides ventes et des critiques élogieuses dans le monde entier.

JUDAS PRIEST bassiste Ian Hill a écrit l’avant-propos Al Atkins‘autobiographie, intitulée “L’aube des dieux métalliques: ma vie dans Judas Priest et Heavy Metal”. Le livre, qui a été écrit avec Neil Daniels – un écrivain rock indépendant et fan de heavy metal qui s’est lié d’amitié Atkins lors de l’écriture de Neille livre de “L’histoire de Judas Priest: les défenseurs de la foi” (Presse omnibus) – est sorti en 2009 via Pages de fer.



