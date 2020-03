Atlantic Records repousse le demandeur du procès Cardi B «Tattoo»

Atlantic Records riposte contre l’homme qui poursuit Cardi B pour le tatouage montré sur la couverture de Gangsta Bitch Music, Volume 1.

Le procès correspondant a été déposé en 2017 et, dans ce document, Kevin Brophy Jr.et son équipe juridique soutiennent que le tatouage du dos d’un modèle (The6atSix) figurant sur la couverture de Gangsta Bitch viole le tatouage similaire de Brophy Jr., lui donnant ainsi le droit de une partie des redevances de l’œuvre – et peut-être un pourcentage de tout l’argent que Cardi B a gagné en tant qu’artiste.

En outre, en raison de la position extrêmement compromettante du modèle et du fait que Brophy Jr.enlève fréquemment sa chemise au travail (dans une entreprise liée au surf), il est allégué que la photo pourrait nuire à sa réputation (Brophy Jr.).

Il y a un peu plus d’une semaine, Brophy Jr.et ses avocats ont soumis une réitération puissamment formulée de l’affaire et une requête pour contraindre Empire Distribution (la société derrière Gangsta Bitch Music, Volume 1) et Atlantic à divulguer les informations sur les redevances de la mixtape, en plus aux statistiques de gains de toute la carrière de Cardi.

Maintenant, le label de Cardi, Atlantic, est entré dans la bataille juridique. «Non-partie» auto-reconnue à l’affaire, le dossier le plus récent d’Atlantic conteste la «requête en contravention procédurale et substantielle de Brophy Jr.».

Le premier élément de l’opposition d’Atlantic à la requête pour contraindre porte sur leur statut dans l’affaire – ou sur leur absence. Le dossier indique que Brophy Jr. et son équipe juridique ont «signifié plusieurs assignations à comparaître à des non-parties» au lieu de rechercher des informations sur les redevances directement auprès de Cardi B et d’Empire Distribution.

Ensuite, Atlantic indique qu’elle a accepté de fournir certains documents liés aux redevances, seulement pour voir le «demandeur se retirer et exiger plus, puis déposer cette requête». Il est en outre allégué que Brophy Jr. a violé plusieurs lois fédérales «en utilisant abusivement une assignation à comparaître pour obtenir d’une tierce partie des informations et des documents en possession des défendeurs», ou, en d’autres termes, en poursuivant Atlantic pour obtenir des informations non pertinentes et des preuves que Cardi B ou Empire Distribution aurait pu fournir.

Le dossier d’Atlantic demande également le rejet de la requête pour contraindre, ainsi que le remboursement de tous les frais juridiques, avant de spécifier les éventuelles divergences et omissions dans les procédures de remise des requêtes du demandeur.

L’année dernière, Cardi B a proposé une déposition dans le cadre de cette affaire, bien qu’elle n’ait pas récemment commenté la question en public. Plus tôt cette semaine, la célèbre rappeuse a fait la une des journaux après que son remix de «coronavirus» ait grimpé dans les charts iTunes. Une partie des revenus de la chanson devrait soutenir ceux qui ont souffert financièrement à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19).