Atreyu publie un clip vidéo pour «Super Hero» Feat. M. Shadows d’Avenged Sevenfold

ATREYU a publié le clip officiel de la chanson “Super héros” de l’album 2018 du groupe “A notre réveil”. La piste présente des apparences de AVENGED SEVENFOLD chanteur M. Shadows et SOUS SERMENT batteur / chanteur Aaron Gillespie.

ATREYU déclare: “Notre chanson «Super héros» a été écrit sur ce que c’est que d’être parent et sur le temps, l’effort, l’énergie et le travail acharné qu’il faut pour devenir un super-héros de la vie réelle de vos enfants. La chanson a également un sens plus large, en particulier compte tenu de la situation actuelle du monde entier. Il existe de nombreux super-héros qui apparaissent sous de nombreuses formes – à savoir les premiers intervenants, le personnel médical et les travailleurs de la santé qui donnent la priorité aux autres alors qu’ils travaillent à lutter contre COVID-19 et à sauver des vies. Nous leur dédions cette chanson. “

ATREYU travaille sur son huitième album, prévu plus tard cette année via Spinefarm Records. Le groupe collabore à nouveau avec le producteur John Feldmann, qui a précédemment barré “A notre réveil” et le premier album de 2007 “Voiles de plomb, ancre en papier”.

Chanteur Alex Varkatzas dit au “Cicatrices et guitares” podcast que le prochain ATREYU l’album sera “cette prochaine étape de maturité” pour le metalcore d’Orange County. “Pour moi, d’une certaine manière – et c’est une putain de façon étrange de vendre un album, car il ne ressemble pas à ça – il a des éléments pop gothiques des années 80 très sombres. Et je ne veux pas dire” pop “comme heureux[-sounding music]. C’est juste une merde à consonance déprimante et à bascule. “

Varkatzas également abordé les thèmes lyriques abordés dans le nouveau ATREYU chansons, en disant que “c’est cool, parce que surtout en ce moment, il y a tellement … Si vous êtes un comédien et un musicien, il y a beaucoup de bonne inspiration chaque jour – en particulier en Amérique malheureusement. En fait, partout dans le monde, mais dans Américain en particulier, il est mûr avec des choses qui vous font ressentir quelque chose, quoi que ce soit. Peut-être que vous en êtes heureux, peut-être que vous êtes triste à ce sujet – ce n’est pas à moi de parler pour les gens. Et je pense que les comédiens le gèrent en se moquant de lui, et je le gère en faisant de la musique et des mots à ce sujet. Donc, c’est le bon moment pour être inspiré. “

Août dernier, ATREYU a publié une édition de luxe de “A notre réveil” via Spinefarm Records. La nouvelle version comportait l’original “A notre réveil” album, ainsi que sept pistes supplémentaires. Le matériel bonus incluait les faces B des sessions pour les deux “A notre réveil” et 2015 “Longue vie”, ainsi que des versions alternatives de la piste de titre et “Le temps est venu” de “A notre réveil”. L’édition de luxe comprenait des illustrations entièrement repensées et un total de 19 chansons.



