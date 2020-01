Attaque massive confirmée comme la toute dernière tête d’affiche All Points East 2020

Massive Attack a été confirmé comme la prochaine vedette de All Points East Festival pour 2020. Le festival de l’est de Londres reviendra au Victoria Park à Tower Hamlets entre le 22 et le 31 mai, avec Tame Impala et Kraftwerk parmi les actes clés qui ont été annoncés jusqu’à présent.

Massive Attack a été confirmé aujourd’hui comme la dernière vedette d’APE. Le collectif de Bristol se produira le dimanche 24 mai, qui est la soirée de clôture du premier week-end du festival. Nils Frahm, Young Fathers, Neneh Cherry, Sevdaliza, GAIKA, Skinny Pelembe, Hotel Lux et Mad Professor ont également été ajoutés au projet de loi du 24 mai.

Les billets pour cette dernière date d’All Points East 2020 seront en vente générale ce vendredi 31 janvier à 10h. Visitez l’événement site officiel pour des billets et de plus amples informations sur le festival de cette année.

All Points East est retourné au parc Victoria de Tower Hamlets pour sa deuxième année en 2019, avec des ensembles phares de The Strokes, The Chemical Brothers, Christine & The Queens, Bring Me The Horizon et Mumford & Sons.

All Points East 2020 accueillera également le retour de l’événement In The Neighbourhood très populaire d’All Points East. Le coup d’envoi du deuxième lundi de jour férié, dans le quartier accueille un programme dynamique de quatre jours d’activités et de divertissement en collaboration avec la communauté locale, les entreprises, les organisations et les fournisseurs.

L’année dernière, une sélection d’ateliers créatifs respectueux de l’environnement, des séances de yoga gratuites, de la nourriture de rue, des soirées cinéma en plein air, des spectacles de drag à thème, des panneaux de cinéma, une exploration de l’histoire de la musique grime et de l’est de Londres avec la génération Grime: Back2Bow de Rich Mix.

Au cours de l’automne 2019, Massive Attack a rejoint Robyn et Mystery Jets en s’inscrivant à la campagne Music Declares Emergency visant à revitaliser la manière dont l’industrie musicale aborde la catastrophe climatique.

Plus de 2 250 artistes et personnalités de l’industrie musicale se sont désormais inscrits à la campagne, qui a débuté en juillet. Parmi les autres nouveaux noms de la campagne, citons The Wombats, Tom Morello et Pixx de Prophets Of Rage, ainsi que les festivals The Green Man et Great Escape. D’autres artistes qui se sont déjà inscrits à Music Declares Emergency sont Radiohead, The 1975, The xx, Idles et Nadine Shah.

Écoutez le meilleur de Massive Attack sur Apple Music et Spotify.