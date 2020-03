Au début, elle avait peur, puis Gloria Gaynor a atteint le sommet

Gloria Gaynor a vécu des moments mémorables dans les années 1970, notamment sa version à succès de 1974 de le Jackson 5“Never Can Say Goodbye.” Mais alors que 1978 touchait à sa fin, elle figurait en Amérique avec le morceau qui continuerait à être non seulement son morceau de signature, mais l’une des chansons les plus anthémiques de l’époque, “I Will Survivre.’

La chanson, écrite par Freddie Perren et Dino Fekaris, est devenue un symbole de l’autonomisation des femmes, ce qui est d’autant plus remarquable que la version de Gloria était à l’origine une face B. Le premier single de son album Love Tracks était ‘Substitute’, une version d’une chanson précédemment enregistrée par les frères justes. “I Will Survive” a été caché à l’envers, mais a rapidement commencé à gagner le soutien des stations de radio et des discothèques.

La parole était aussi celle avec laquelle Gaynor s’est identifié. L’élan de sa carrière au début des années 1970, non seulement avec «Never Can Say Goodbye», mais aussi avec des reprises comme «Reach Out I’ll Be There» et «Walk On By», avait diminué. Pour aggraver les choses, elle a été hospitalisée pour des blessures à la colonne vertébrale après une chute lors d’un concert en Europe. Quand Gloria est sortie de l’hôpital et a recommencé à enregistrer, “I Will Survive” était une chanson avec une pertinence personnelle, et le sentiment est devenu réalité.

“Dieu avait donné cette chanson”

Se référant aux auteurs-compositeurs Perren et Fekaris, Gaynor a déclaré à NPR: “Ils ont dit:” Nous pensons que vous êtes celui que nous attendions pour enregistrer cette chanson que nous avons écrite il y a quelques années. “Quand j’ai lu les paroles, J’ai réalisé que la raison pour laquelle ils attendaient que j’enregistre cette chanson était que Dieu leur avait donné cette chanson pour qu’ils la mettent de côté, attendant qu’il obtienne tout pour que je les rencontre. Et cette chanson était «I Will Survive». »

Le soutien radiophonique précoce de la piste a été suffisant pour le faire entrer dans le Billboard Hot 100 le 16 décembre 1978 à un modeste numéro 87. Mais le record a pris de l’ampleur au cours de la période de Noël et du nouvel an, atteignant le top 10 début février. Avant la fin de ce mois, il était déjà millionnaire, et le 10 mars, le single non assis Rod Stewart‘Pensez-vous que je suis sexy’ pour passer deux semaines au n ° 1. Sur le second, il est allé en haut du classement britannique, y est resté quatre semaines et est devenu le hit de la vie de Gloria Gaynor .

