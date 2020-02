«Au revoir»: Cream Say Adieu avec le dernier album studio

Crème peut avoir eu une durée de vie trop courte en ce qui concerne leurs millions d’admirateurs à travers le monde – mais au moins ils ont eu la chance de se dire au revoir. C’est, bien sûr, le titre du quatrième et dernier album studio du trio, sorti le 5 février 1969, quelques semaines après avoir annoncé qu’ils allaient bientôt se séparer. L’album comptait pas moins de trois pistes en haut du palmarès britannique en mars et avril, se battant de façon incongrue avec The Best of the Seekers.

Cela avait été quelques mois mouvementés pour Eric Clapton, Jack Bruce et Ginger Baker, qui n’avait sorti que le précédent album, Wheels Of Fire, en juillet dernier au Royaume-Uni. Puis vint l’annonce que Cream allait arrêter de fumer après une tournée d’adieu cet automne.

Avec une pénurie de matériel disponible, Goodbye était en quelque sorte un sac mixte. Tout comme Wheels Of Fire avait (dans sa version double LP) un disque d’enregistrements en studio et un autre de performances live, l’album final était une autre division 50-50. Trois de ses six titres ont été enregistrés au Forum de Los Angeles lors de cette dernière tournée.

Mais le disque possédait un numéro de studio très frais et digne d’intérêt, et un écrit par Clapton avec George Harrison, pas moins. «Badge» avec George, ou “L’Angelo Mysterioso” car il a dû être crédité pour des raisons contractuelles, à la guitare rythmique. À de nombreux yeux, la chanson est devenue le dernier numéro classique de Cream et a atteint le top 20 britannique en tant que single.

Au revoir est entré dans le palmarès américain le 15 février 1969 au n ° 107, huit places en dessous du premier album éponyme de Led Zeppelin et alors que les Beatles (alias «The White Album») sont revenus au n ° 1. sur le palmarès des albums américains, le Cream LP a passé deux semaines au n ° 2 en mars, tenu en tête par Glen Campbell’S Wichita Lineman.

