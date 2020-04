Aussie Trio The Buckleys annonce sa première visite virtuelle en Amérique du Nord

Les natifs de Byron Bay et le trio country The Buckleys ont annoncé leur première visite virtuelle nord-américaine, présentée par Live Nation à partir de ce samedi 3 avril.

Alors que les fans de musique du monde entier pratiquent la distanciation sociale, The Buckleys amène leur marque contagieuse de «pays hippe» en Amérique du Nord avec une tournée en direct orchestrée qui atteindra virtuellement différentes villes à différentes dates, à partir de la côte ouest ce samedi. .

The Buckleys, un trio de frères et sœurs composé de Sarah, Lachlan et Molly Buckley, interprètera différents sets pour chacune de leurs quatre dates de tournée qui seront disponibles pour une visualisation en direct sur le nouveau lancement de Live Nation. En direct de la maison plate-forme ainsi qu’hébergé à travers Live Nation et les chaînes régionales de médias sociaux de House of Blues, ainsi que la chaîne Youtube du groupe en direct.

Le jeune groupe n’est que la deuxième signature chez Petrol Records depuis que CM Murphy a signé des frères et sœurs et un groupe de frères primés, INXS en 2009. Depuis qu’il a rejoint Petrol Records en 2019, le groupe a sorti deux singles en Australie. Le premier ‘Daydream’ a catapulté le trio sous les feux de la rampe, marquant un single n ° 1 à la radio country australienne, suivi du deuxième single, ‘I’m Comin’ For Ya (Love) ’, qui a atteint le n ° 3.

Le mois dernier, le groupe a publié son dernier single “Money”, de leur premier album à venir Breathe et devait lancer leur première tournée nord-américaine en avril. Cependant, à mesure que COVID-19 progressait, la perspective de leur tournée devenait impossible et la «visite virtuelle» des Buckleys était née.

“Live Nation et UMe ont été des partenaires incroyables et ils savent à quel point il est important de donner aux artistes une chance de jouer et au public une chance de découvrir, en particulier pendant cette période incroyablement difficile dans le monde où la musique reste un élément essentiel pour connecter les gens”, déclare CM Murphy, fondateur et président de Petrol Records.

En plus de leur visite virtuelle, The Buckleys présentera également en avant-première leur documentaire en 3 parties Meet The Buckleys, relatant leur voyage musical qui commence ce soir, le 3 avril à 18h30 PST / 12h30 NSW (heure locale du groupe) sur la chaîne Youtube officielle du groupe.

Visitez le site officiel du groupe pour plus de détails et consultez l’itinéraire complet de la visite virtuelle de The Buckley ci-dessous.

Dates de la visite virtuelle The Buckleys NORTH AMERICAN

