Austra revient après trois ans avec «Risk It»

Le 20 janvier 2017, Austra a sorti son troisième album studio intitulé Future Politics avec de grandes chansons comme “Utopia” et “I Love You More Than You Love Yourself”, qui a présenté Mexico (où Katie Stelmanis a elle-même vécu et développé sa musique) la même année avec ses succès de l’album Feel It Break de 2011 et Olympia de 2013. Et maintenant, Austra est de retour après presque trois ans d’attente (près de trois) avec la chanson “Risk It”.

Austra a sorti ce morceau au format audio et vidéo, réalisé par Jasmin Mozzafari avec l’intention de «construire une pièce narrative qui se déroule la nuit, en se concentrant sur un protagoniste qui est pris au piège dans différents chemins qui se posent lorsque l’amour se termine“. Selon le réalisateur, “Risk It” est une chanson sur la peur de se sentir vulnérable et comment Nous essayons tous d’éviter la douleur pour finalement être obligés d’y faire face.

Musicalement parlant, “Risk It” est un risque et un pari pour Austra après tant de temps d’absence et vu le succès de ses trois albums studio. La chanson commence par un refrain aigu qui se termine presque une minute après le début du single. Ensuite, la voix familière de Stelmanis entre dans une chanson qui augmente, surtout (nous le répétons) lorsque le chœur est présent si constamment.

De l’autre côté, “Risk It” est une énorme nouvelle pour les fans d’Austra, mais sa sortie ne garantit pas que le groupe canadien prépare un nouveau matériel d’étude, ou du moins il n’y a pas de nouvelles à ce sujet pour le moment. Cependant, une autre des choses qui nous donne l’espoir que 2020 est le retour officiel d’Austra, c’est le fait que le groupe visitera certaines villes d’Amérique du Nord (cette fois le Mexique n’entre pas dans la région) et l’Europe, tous prévus pour le mois de mai de 5 à Toronto à 22 à Madrid, Espagne.

Feel It Break de 2011, était le premier album d’Austra, sorti un an avant le départ de TRST en 2012, le projet Robert Alfons avec Maya Postepski, qui était le batteur d’Austra et a décidé de quitter le projet TR / ST pour se concentrer sur l’immédiat Austra et Katie Stelmanis réussissent grâce à sa capacité à expérimenter avec le synthétiseur et sa voix.

Feel It Break a été un succès retentissant grâce à des chansons comme “Lose It”, “Beat and the Pulse”, “Darken Her Horse” et des présentations en direct comme celle de KEXP en 2011 (ils sont revenus à la station en 2017). Quant à Olympie, le succès et l’accueil du public et des médias ont été moindres, mais maintenus Austra au sommet des propositions canadiennes en musique électronique avec des chansons comme “Pardonne-moi”, “What We Done?”, “Hurt Me Now” et “Home”.

Ici, nous vous laissons La vidéo “Risk It” avec l’espoir qu’Austra reviendra cette année avec un nouvel album et une présentation à Mexico: