Autechre Partager 7 nouveaux albums AE_LIVE: écouter

Le duo britannique de longue date Autechre a sorti sept nouveaux versements de leur série AE_Live. La série propose des enregistrements de la table d’harmonie en direct précédemment publiés de leurs spectacles, et le dernier lot comprend sept spectacles différents de 2016 et 2018. Ils comprennent des concerts à Dublin, Melbourne, Oslo, Helsinki, Zagreb et ailleurs. Ils sont tous disponibles pour diffuser, acheter et télécharger sur Bleep.

En 2016, Autechre a sorti sa collection elseq en cinq parties. Leur collection massive de sessions NTS a été publiée en 2018. Ils ont terminé 2018 en publiant la chanson «sinistrail sentinel» dans le cadre de la série Adult Swim Singles.

