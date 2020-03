Automne toute l’année avec le détroit de George

Détroit de George est le genre d’artiste avec un track record commercial tellement incroyable, sa déception serait le triomphe de la plupart des gens.

MCA Records a sorti le 19 mars 1991 ce qui était déjà le 11e album studio du héros country texan. Chill Of An Early Fall a été nommé d’après le morceau d’ouverture, co-écrit par Green Daniel et Gretchen Peters. L’album a culminé au n ° 4 sur le palmarès country LP, et est ainsi devenu son premier studio à ne pas dépasser cette liste depuis sa deuxième sortie Strait From The Heart en 1982.

Mais la supposée mauvaise nouvelle cachait ce que la plupart des artistes considéreraient comme un succès extraordinaire. Strait a dû se contenter d’un album qui “seulement” comprenait deux singles country n ° 1, “seulement” atteint la certification platine et “seulement” a passé 58 semaines sur le compte à rebours du pays.

Produit, comme d’habitude, par Strait et le maestro du studio Jimmy Bowen, Chill Of An Early Fall est sorti une semaine après son single “ If I Know Me ”. Le morceau a été écrit par Pam Belford et Dean Dillon, ce dernier artiste de country chart de son propre chef qui a ensuite été intronisé au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs de Nashville. En mai 1991, la chanson était en tête du classement des pays pendant deux semaines.

Neuf ans, 22 n ° 1

Le single de suivi était «You Know Me Better Than That», une composition d’Anna Lisa Graham / Tony Haselden qui est également passée au n ° 1, y passant trois semaines en août pour devenir le 22e best-seller de Strait en seulement neuf ans.

“The Chill Of An Early Fall” lui-même a suivi avec un classement de pays n ° 3 avant que le dernier single de l’album ne rende hommage à l’un de ses ancêtres sur la liste d’honneur du pays. Il a refait la chanson des années 1920 qui était devenue indélébile Hank Williams quand il l’a pris au sommet en 1949, «Lovesick Blues».

