Autres paroles de chansons qui normalisent la violence de genre

Si nous parlions d’un genre musical qui a polarisé les gens en général de la manière la plus radicale, ce serait sans aucun doute le reggaetonou du moins il semblerait. Et cela fait que depuis quelques années, nous avons vu d’innombrables critiques de ce genre, soulignant que l’un des problèmes qui a le plus retenu l’attention des médias est le contenu des paroles, parfois très explicite et parfois de deux manières qui normalisent la violence de genre . Un bref exemple:

Cette vidéo date de 2008 et provient d’une émission de télévision intitulée Facteur X, mais cela nous sert parfaitement à illustrer ce qui vit encore aujourd’hui, car alors que l’homme du milieu dit aux candidats “vous êtes ma putain d’idole” avec un sourire d’oreille à oreille quand ils ont fini d’entendre, La femme à côté de lui jette des mots forts sur les paroles sexistes de ce genre.

Mais … les paroles qui normalisent la violence de genre sont-elles exclusives au reggaeton?

Bien sûr que non, dans tous les genres musicaux il y a la même situation, et oui, en reggaeton c’est plus ‘commun’ que dans d’autres, mais cela n’exempte pas les genres comme le groupe (bien sûr), le rock, la pop, les ballades , et même bachata. Par conséquent, pour aider à dimensionner et rendre le problème visible, voici quelques exemples de chansons qui ne sont pas du reggaeton, mais qui ont des paroles qui réifient les femmes et normalisent la violence de genre.

Dans la prochaine chanson de Andrés CalamaroIl dit: «Je suis un artisan de votre côté le plus humain et le commandant de votre front. Je suis innocent de votre côté le plus coupable, mais le coupable de votre côté le plus chaud “, et puis, le même et pour certaines personnes, cela pourrait être une” lettre romantique “, mais lorsque vous mettez ces versets en contexte avec la situation actuelle, la perspective change.

Et dans le boléro, nous voyons également la même situation. “Le demi-tour” est l’une des chansons les plus populaires de Luis Miguel, mais de la même manière, la lettre écrite par José Alfredo Jiménez Il réifie les femmes d’une manière plutôt machiste. Jetez un œil à la première strophe. “Tu pars parce que je veux que tu partes, au moment où je veux que je t’arrête, je sais que mon amour manque, parce que tu le veux ou pas … Je suis ton propriétaire.” Propriétaire?

Passons maintenant à 1997 avec le duo argentin Pimpinela. Oui, il y a eu d’autres moments où l’écart d’égalité et d’équité entre les hommes et les femmes était assez normalisé, une situation qui est décrite dans sa chanson “Como la tele”. Ce thème commence par dire «Il n’y a personne qui comprend les femmes, j’essaye depuis des années, elles devraient être comme la télé qui a un manuel d’explication. Allumez-les à distance, fermez-les au toucher d’un bouton, et s’ils échouent, ils ne font pas de rayures, renvoyez-les. »

Mais attention car il était tellement normalisé, qu’à part regarder un spectacle digne de «Sabadazo» dans cette présentation, la partie chantée par Lucía Galán n’aide pas beaucoup. “Si c’est ce que vous voulez vraiment, allez avec votre téléviseur et demandez-lui de cuisiner ou de repasser votre pantalon.” ¿? ¿?

«Votre réputation est les six premières lettres de ce mot. Il vous était plus facile de vous coucher que de respirer. Votre téléphone est un domaine totalement populaire. Et votre matelas a plus d’empreintes de pas qu’une plage au milieu de l’été. » Ainsi commence la chanson “Votre réputation” de Ricardo Arjona. Ajoutez ensuite plus de bois avec des vers tels que “tu as fait l’amour plus de fois que ma grand-mère et tu ne finis toujours pas l’école.”

Et bien, alors l’affaire devient «romantique» parce qu’Arjona dit: «S’ils connaissaient l’immense tendresse en vous. Et tout ce que vous faites pour moi, ils sauraient que la route a marché avant ici. » Pas pos comment romantique.

Le plus drôle, c’est que lorsque vous allez sur YouTube pour voir les commentaires de la vidéo de cette chanson, elle est pleine de commentaires positifs de femmes. Quelque chose comme ça …

Mariachi n’en est pas exempté non plus. Nous avons là l’exemple clair de «Tuez-les» de Alejandro Fernandez, une chanson qui a suscité la controverse ces derniers jours, car la première actrice Angélica Aragón a appelé à arrêter de chanter cette chanson en raison du contexte actuel.

Il n’est pas nécessaire d’expliquer ce qu’il y a avec les paroles de cette chanson, et bien qu’il y ait des gens qui la défendent et d’autres qui protestent contre elle, la réalité est que les paroles écrites par Manuel Eduardo Toscano ont un jeu de mots sur le «Kill them with a surdosage de sensibilité Asphyxiez-les avec des baisers et de la douceur », ce qui pourrait être offensant pour les femmes et, encore une fois, normaliser la violence de genre.

Et oui, la liste pourrait s’allonger indéfiniment. Mais comme il l’a dit Daniela Spalla Dans la vidéo que vous avez partagée sur Instagram avec plus d’exemples de paroles qui normalisent la violence de genre, il est très important d’approfondir le dialogue sur l’égalité des genres, d’ouvrir les yeux et de nous informer.