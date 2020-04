Aux États-Unis, la plupart des gens n’assisteront pas aux concerts tant qu’il n’y aura pas de vaccin contre le coronavirus

C’est l’un des moments les plus délicats de l’histoire moderne de l’humanité. Et comme tous, l’industrie de la musique souffre comme jamais auparavant. Depuis quelques décennies, la dernière avec beaucoup plus de force, la source de revenus la plus importante pour les artistes, les promoteurs et les organisateurs d’événements a été les concerts et les festivals. Sans eux pendant des semaines et sans dates possibles, l’industrie vacille encore plus.

Maintenant, de nouvelles nouvelles viennent d’arriver pour secouer davantage ces moments déjà terribles. Une étude d’opinion . / Ipsos suggère que les Américains ne sortiront pas pour regarder de la musique en direct tant qu’il n’y aura pas de vaccin contre le coronavirus. Il en va de même pour les cinémas, les événements sportifs et les parcs d’attractions. Qu’ils lèvent ou non la quarantaine, il semble que les gens aient l’intention de prendre soin d’eux bien au-delà de la fin de l’année.

L’étude était basée sur des entretiens avec 4 429 adultes américains entre le 15 et le 21 avril. Et les conclusions sont vraiment pour effrayer tout promoteur d’événements en ce moment.

L’un des résultats qu’il a donné est que même les mélomanes qui ne manquent pas un concert, un concert ou un festival, même par erreur, seulement 40% disent qu’ils reviendraient avant qu’un vaccin n’existe. Un autre 40% disent qu’ils resteraient à la maison en attendant une vaccination, tandis que les 20% restants ont dit qu’ils ne savent pas ce qu’ils feront ou ne participeront plus jamais à ces événements.

Cela fait vraiment se demander si tous ces concerts et festivals reprogrammés pour le dernier tiers de l’année – comme Coachella – auront vraiment la participation attendue des gens. Les gens ne semblent pas se sentir en sécurité pour commencer une vie en masse sans avoir d’abord un vaccin disponible.

Bill Gates l’a déjà dit: “Le seul moyen pour le monde de retrouver ce qu’il était avant COVID-19 est d’utiliser un vaccin très efficace qui prévient la maladie. Malheureusement, le développement typique au fil du temps d’un vaccin contre une nouvelle maladie prend environ cinq ans. ». Bien qu’il soit prévu que ce vaccin prendra beaucoup moins de temps.

C’est une nouvelle incroyable pour nous tous qui aimons aller aux concerts. Mais en attendant, entre une courbe aplatie et un plan, nous pouvons trouver des flux en direct, des flux en direct et plus de flux en direct.