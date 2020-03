Avec l’annulation de SXSW, le maire d’Austin se rallie aux affaires et au soutien des artistes

Une semaine après l’annulation du SXSW 2020, qui devait rapporter plusieurs centaines de millions de dollars à l’économie locale, le maire d’Austin, Jerry Adler, encourage les résidents à fréquenter les restaurants et autres entreprises.

Le maire Adler, le sénateur du Texas John Cornyn et la juge Sarah Eckhardt (qui a récemment démissionné pour briguer un siège au Sénat) sont apparus dans un message vidéo, qui a été capturé dans un restaurant non identifié d’Austin. Le maire Adler a indiqué que ceux qui “souffrent” en raison de l’annulation de SXSW peuvent être aidés par le public “allant aux restaurants, aux clubs, achetant des produits pour les musiciens, [and] s’entraider.

Le juge Eckhardt a ensuite pris la parole, déclarant que «c’est toujours sûr et une chose merveilleuse de se tenir avec Austin, de manger avec Austin, de faire du covoiturage avec Austin et d’aller voir des groupes locaux avec Austin». Le sénateur de longue date a commenté en dernier, encourageant davantage les résidents à s’amuser, à soutenir les entreprises locales et à faire un don au «Stand with Austin Fund». Enfin, les trois ont conclu le clip en se livrant à un tir.

Sur Twitter, l’effort bipartisan de garder les Austinites à l’écart n’a pas bien marché avec tout le monde.

Un utilisateur a exprimé sa frustration que SXSW ait été annulé et a écrit: «Vous [Mayor Adler] écrasé beaucoup d’entreprises. On s’en souviendra le jour du scrutin. » Une autre personne a pris un ton d’incrédulité, soulignant que le maire Adler avait annulé SXSW en raison de préoccupations liées à COVID-19, pour ensuite revenir en arrière et affirmer qu’il y avait en fait très peu de danger pour le public. Ce message s’est terminé par une déclaration claire: «Vous n’avez pas beaucoup de sens, maire Adler.»

Ces exemples de frustration et d’autres sont compréhensibles. SXSW est immensément populaire, les détenteurs de billets n’ont pas pu recevoir de remboursement, et certains qui ont réservé des résidences Airbnb à Austin se retrouvent entre un rocher et un endroit difficile.

Malgré cela, la décision du maire Adler de débrancher le SXSW s’est avérée sans précédent. Le méga-festival de 2019 a attiré quelque part dans le stade de baseball de 415 000 personnes. Avec la pandémie de COVID-19 qui fait rage, la Californie a encouragé l’annulation d’événements mettant en vedette plus de 250 invités, et l’Ohio a fait de même pour les sorties auxquelles participeraient 100 personnes ou plus. Le maire Adler a interdit les rassemblements de plus de 2 500 personnes.

Et en témoignage du degré de peur du public qui déferle sur les États-Unis et le monde, Live Nation a pris la mesure sans précédent de reporter indéfiniment tous les concerts à venir.

À ce jour, 16 Texans et environ 1 400 Américains ont reçu un diagnostic de COVID-19.