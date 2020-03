Avec les plans d’introduction en bourse sur glace, Warner Music plante officiellement un drapeau en Inde

Avec les marchés du monde entier ébranlés par l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et les craintes correspondantes, Warner Music a mis son introduction en bourse précédemment planifiée sur la glace. Cependant, le grand label continue de travailler pour atteindre ses objectifs de croissance internationale, comme Warner Music India l’a officiellement lancé.

Dans un e-mail envoyé à Digital Music News ce matin, Warner Music a indiqué que son siège social indien, situé à Mumbai, engagera Jay Mehta en tant que directeur général. Le vétéran de Sony Music India devrait officiellement déménager à Warner India le mois prochain. Son poste consistera à superviser les marchés de la musique de plusieurs autres pays d’Asie du Sud, dont le Népal et les Maldives, en plus de l’Inde.

Parlant de son nouveau rôle avec Warner India, Mehta a souligné la taille, la valeur et le talent de la communauté musicale indienne, avant de déclarer: «J’ai hâte de signer et de servir une grande diversité d’artistes locaux.»

Mehta relèvera d’Alfonso Perez-Soto, vice-président exécutif de Warner Music pour l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde. En parlant de l’embauche de Mehta, Perez-Soto a réitéré l’immense opportunité du marché indien de la musique non-Bollywood et a déclaré: «Nous avons tous hâte de le soutenir [Mehta] et son équipe alors qu’il dirige nos efforts dans cette région en croissance. »

Warner avait auparavant clairement indiqué son intention de faire ses débuts en bourse – allant jusqu’à déposer les formulaires requis auprès de la Securities and Exchange Commission – mais l’incertitude du marché alimentée par les coronavirus a incité à un changement de plan.

Le S&P 500 et le Dow Jones ont chuté ces dernières semaines (tout en rebondissant occasionnellement), et ce dernier a chuté aujourd’hui sur les talons de l’Arabie saoudite en annonçant qu’il allait augmenter sa production de pétrole brut et baisser les prix.

Sur le front des coronavirus, deux écoles de Sydney, en Australie, ont fermé leurs portes après que plusieurs élèves ont été testés positifs pour COVID-19. Le district scolaire unifié Elk Grove de Sacramento a emboîté le pas après qu’un de ses élèves a été diagnostiqué avec un coronavirus, et un haut responsable de New York est également tombé avec l’infection au cours du week-end.

À ce jour, environ 111 000 personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19. La Chine a signalé la grande majorité des cas, avec 80 000 victimes de coronavirus, tandis que l’Iran, l’Italie et la Corée du Sud ont chacun vu environ 7 500 diagnostics. À ce jour, 566 infections ont été identifiées aux États-Unis.