Avec une vidéo surréaliste Los Tempestades présente leur nouvelle chanson “Museo”

Commençant de la manière la plus organique possible, la famille et les amis se sont réunis pour former un groupe plein de bonnes vibrations et de bon son. Los Tempestades, commencez par l’agitation musicale de Francisco Cravioto. Il dit qu’un jour à l’université, ses amis l’ont enrôlé pour jouer dans un festival, alors il a dû recruter son frère José Manuel, son bon ami Ballo, Gonzalo Quinteros à la batterie et Omar Chávez aux claviers.

Depuis ce lointain 2013 et ce concert universitaire qui, selon eux, était un moment assez savoureux, ils se sont engagés dans la tâche de commencer à faire de la musique de manière formelle. C’est au moment où la vie les a amenés à faire leur premier EP éponyme en 2015 et à lancer le tube «Macabro». De cette façon, le quintette Satellite a trouvé la formule pour entrelacer les sons du rock, du folk et de la pop légère.

En tant que groupe venu pour le plaisir de centaines de Mexicains, leur projet a pris de l’ampleur et leur désir de sortir un LP s’est multiplié. Commençant à enregistrer en 2016, les capitalistes ont passé deux années très bien passées en studio pour finalement sortir leur premier album Fieras. On y trouve de très bonnes chansons comme “Fieras”, “Manual de Resucitación” et “For Someone Else”.

Fieras est un album très bien assemblé. Un album courageux qui cherche dans ses paroles à se connecter avec les gens à travers des idées de conscience. C’est pourquoi ils ont trouvé une place dans divers forums et auditoriums du pays. Malheureusement, avec la crise mondiale des coronavirus, ils ont dû reporter les émissions qu’ils avaient programmées. Cependant, ce n’était pas une raison pour les arrêter et ils sont apparus sur les réseaux Sopitas pour présenter leur nouveau single «Museo» en direct.

Dans cette courte session, Los Tempestades a organisé un petit concert mais avec beaucoup de bonnes vibrations. Nous écoutons les chansons “Macabro”, “Fieras” et “The End of the World”. Tous en guise d’échauffement pour la présentation officielle de “Museum”, la chanson avec laquelle ils clôtureraient la soirée. Avec un son bien meilleur qu’Instagram Live, nous vous laissons ce nouvel ajout à la jeune discographie de Los Tempestades: