Aversions Crown annonce un nouvel album «L’enfer viendra pour nous tous» et sort une vidéo pour «The Soil»

Destructeurs de métaux australiens COURONNE D’AVERSIONS sortira son quatrième album studio, “L’enfer viendra pour nous tous”, le 12 juin via Explosion nucléaire. Le disque a été produit par le groupe tandis que l’ingénierie était gérée par Matt Shorter à Heliport Studios. L’album a été mixé et masterisé par Will Putney à Graphique Nature Audio, avec en plus l’ingénierie du mix et la production vocale de Steve Seid. Eliran Kantor a été enrôlé pour aider à peindre l’histoire qui résonnerait tout au long de l’album.

Le clip du premier single, “Le sol”, a été réalisé par Visuels du troisième œil et peut être vu ci-dessous.

Le groupe commente: “Nous sommes ravis de pouvoir sortir le premier avant-goût de la nouvelle musique sur laquelle nous travaillons. Le son de COURONNE D’AVERSIONS a grandi et mûri, et je pense que c’est notre album le plus ciblé à ce jour. “

“L’enfer viendra pour nous tous” liste des pistes:

01. Le sol



02. Né dans le caniveau



03. Paradigme



04. Pris dans le système



05. L’enfer viendra pour nous tous



06. Fléau de la violence



07. Hymne d’annihilation



08. La douleur ne dort jamais



09. Le jugement final

Le son mélodique particulier de science-fiction qui éclate de “L’enfer viendra pour nous tous” est d’une intensité élevée qui reste profondément captivante et à l’écoute. Les mélodies, les chœurs et les pistes atmosphériques vous entraînent et vous frappent rapidement avec des rythmes explosifs écrasants et un travail de guitare exaspérant.

COURONNE D’AVERSIONS est actuellement sur le “Cible humaine” Amérique du Nord 2020 avec têtes d’affiche Ton art est un meurtre. Les rejoindre également en tournée est ADAPTÉ À UNE AUTOPSIE, ENTREPRISE TERRE, UNE MISÈRE et EXTINCTION AD.

COURONNE D’AVERSIONS est:

Chris Cougan – Guitare



Jayden Mason – Tambours



Mick Jeffery – Guitare



Tyler Miller – Chant



