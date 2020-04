Avey Tare d’Animal Collective a sorti une nouvelle chanson intitulée “Wake My Door”

David Michael Portner, mieux connu sous son nom de scène Avey Tare et son travail sur Animal Collective, vient de lever la main pour faire partie des artistes qui publient de la musique pour encourager leurs fans et d’ailleurs aider en ces jours difficiles. Le musicien du Maryland, aux États-Unis, vient de sortir une nouvelle chanson intitulée “Wake My Door”.

Dans un communiqué, le membre d’Animal Collective a écrit: «Voici une chanson que j’ai faite il y a quelques semaines. Je continue de jouer avec les choses ici / dehors. Je veux faire ressortir la musique et créer de nouvelles énergies autour de vous, peut-être que ça vous fera sourire. J’espère que c’est au moins comme un petit soleil qui brille sur vous où que vous soyez. L’espoir et l’alimentation sonore semblent être une petite chose à offrir quand il y a des gens qui intensifient vraiment. »

Comme une fissure entière, Avey Tare remettra tous les bénéfices de sa chanson au Sweet Relief Musicians Fund. Le but de ce fonds est de «fournir une aide financière à toutes sortes de musiciens professionnels et de travailleurs de l’industrie musicale qui ont du mal à joindre les deux bouts face à des maladies, des incapacités ou des problèmes liés à l’âge».

L’année dernière, Avey Tare a sorti Cows on Hourglass Pond, son troisième album solo, et l’EP Conference of Birds / Birds in Disguise. Ce dernier comprenait les titres “Midnight Special”, “Red Light Water Show” et “Disc One”. Beaucoup de chansons de Conference of Birds / Birds in Disguise ont été présentées lors des tournées qui ont soutenu les sorties solo d’Avey: Eucalyptus 2017 et Cows on Hourglass Pond, mais c’est jusque-là qu’il les a mises sur un projet en tant que tel. Découvrez la vidéo de “Wake My Door” d’Abby Portner ci-dessous.