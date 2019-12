Ayo! Drake sort une nouvelle chanson 'War' avec tout et un clip

Drake est de retour pour clôturer 2019 et le fait de la meilleure façon, avec une chanson intitulée "War" qui le retrouve, encore une fois, en train de faire du rap au-delà de ce que nous avons entendu, surtout en 2018 avec le départ de Scorpion, son dernier LP qui a battu, comme toujours, ses propres records sur le streaming et les plateformes numériques.

La chanson est sortie dans la nuit du lundi 23 décembre, et a été diffusée sur les plateformes officielles du chanteur avec tout et un clip dans lequel on voit Drake dans une station de ski où il passe un bon moment avec un groupe d'amis. Cependant, la chose intéressante, selon Complex, cette chanson est une "dédicace" à plusieurs rappeurs qui font partie de la communauté, et qui inclut The Weeknd.

Dans une partie de "War", Darke chante ce qui suit: "OVOXO link up, mandem drink up, moi et les foreurs /Hawk and Sticks and Cash and Baka, Gucci, P et Gilla / Et le garçon qui sonne comme il a chanté sur 'Thriller', vous savez que ça a été mon n – a / Ouais, nous avons juste eu à réparer les choses, la famille, Six tings , on ne peut pas se séparer". Il parle également des relations amoureuses, des trahisons, des réseaux sociaux.

Drake a eu quelques problèmes avec The Weeknd dans le passé. En fait La chanson d'Abel «Lost in the Fire» avec Gesaffelstein, chante cette situation et attaque directement le Canadien. Cependant, et apparemment, dans "War" les choses ont changé et semblent avoir trouvé un moment de paix pour les deux.

OVOXO VIT SUR. Des sons comme Drake et The Weeknd sont bons.

"Et le garçon qui sonne comme il a chanté sur Thriller, vous savez que cela a été mon n *** a." #WAR pic.twitter.com/RO0LyZ098t

– Complex Music (@ComplexMusic) 24 décembre 2019

Drake a sorti plusieurs singles tout au long de 2019 tels que «Money in the Grave» et «Omertà». Il a également eu des collaborations ou des apparitions d'autres rappeurs comme Chris Brown. Et maintenant, pour clore 2019, «War» sort. Drake sortira un disque en 2020, ce qui fera de Scorpion le deuxième en 2018. Bien qu'il n'y ait pas de date exacte, la nouvelle a été publiée par le même rappeur lors d'un de ses derniers concerts.

Unnous leur avons laissé "Guerre" pour qu'ils aient un rola de Noël pendant la fête: