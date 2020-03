Babasónicos nous raconte une histoire d’amour rare dans la vidéo “Enough”

Dans ces moments où la musique traverse des situations très complexes, l’écouter est vraiment une bouffée d’air frais. Et quoi de mieux si c’est d’un groupe gâté de notre pays, bien sûr nous parlons de Babasónicos. Il y a quelques jours, le groupe argentin est sorti après deux ans de sortie de leur dernier album, Disputable, un nouveau single appelé “Enough”.

En plus d’être une chanson totalement nouvelle, le groupe se réinvente et nous apporte une onde sonore totalement différente de celle qu’Adrián Dárgelos et compagnie nous ont habitués, jouant un peu avec le rythme et les éléments du piège. Aussi dans entretien En exclusivité, ils nous ont dit que pour cette chanson déchirante, ils avaient recours à un nouveau processus de production et d’enregistrement, cela a donné un autre sens à ce qu’ils composaient.

Après avoir joué à la dernière édition de Vive Latino, Babasónicos nous apporte le clip vidéo de cette nouvelle chanson, dirigée par Pato Martinez et Brian Kazez sous la production de Pantera. Ils nous racontent une histoire d’amour assez particulière où l’on voit un couple de femmes marchant dans les rues de Buenos Aires et on dit bizarre car l’une traîne le corps de l’autre de tous les côtés.

Au fur et à mesure que le visuel avance, nous réalisons que en fait avec le corps fait une analogie avec une relation qui a échoué, que la grande majorité après avoir fini de traîner jusqu’à atteindre les dernières conséquences. À la fin, ils nous montrent qu’en fait tout était une infidélité et que notre protagoniste cherche à tout prix à cacher son histoire d’amour pour dormir paisiblement avec son véritable partenaire.

Sans doute le groupe argentin nous montre que dans la musique latino-américaine, ils connaissent parfaitement la définition de se réinventer, surtout quand ils veulent. Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, laissez ce que vous faites pendant un moment et Regardez ci-dessous la vidéo que Babasónicos nous apporte pour promouvoir «Suficiente»: