Bachman Cummings annonce sa tournée américaine “ Together Again, Live In Concert ”

Musiciens et auteurs-compositeurs canadiens légendaires Randy Bachman et Burton Cummings a annoncé aujourd’hui une étape américaine de leur tournée de réunion doublée “Ensemble à nouveau, en concert”. Bachman et Cummings retour sur scène pour cette tournée pour la première fois depuis plus d’une décennie. “Ensemble à nouveau, en concert” célébrera la musique de LA DEVINE QUI, BACHMAN-TURNER OVERDRIVE et Burton Cummings. La tournée américaine débutera à Huber Heights, Ohio et se terminera le 21 juin à Prior Lake, Minnesota, avant de partir pour une tournée au Canada. Les billets pour la tournée seront mis en vente au grand public le vendredi 13 mars.

Randy Bachman et Burton Cummings ont écrit certaines des plus grandes chansons des 50 dernières années. Ensemble, le leur est sans aucun doute le Great Canadian Songbook.

Pour coïncider avec “Ensemble à nouveau, en concert”, Sony Music Entertainment sortira une édition limitée Coffret BACHMAN CUMMINGS en juin 2020. “La collection Bachman Cummings” comprend cinq albums de LA DEVINE QUI de leur période formatrice 1969-1971 – y compris “Blé en conserve”, “Femme américaine” et “Partager la terre” – à côté de matériel des deux BACHMAN-TURNER OVERDRIVE et Burton Cummings. Cet ensemble 7CD ou 7LP comprendra également un livret élargi de publicités rares et inédites, des photographies de studio et de bande maîtresse ainsi que des notes détaillées de la doublure. Les boîtiers LP et CD seront bientôt disponibles en pré-commande.

Stateside, LA DEVINE QUI amassé trois albums Billboard 200 Top 20, cinq singles Billboard Hot 100 Top 10 et six RIAA disques d’or. En 1970, “Femme américaine” est devenu un hymne rock, revendiquant la place de n ° 1 sur Panneau d’affichage pendant trois semaines consécutives et atterrir à # 3 sur Panneau d’affichagede fin d’année Hot 100.

BACHMAN-TURNER OVERDRIVELa marque de hard rock dépouillé de viande et de pommes de terre leur a valu des légions de fans dans le monde entier, ainsi que des dizaines de disques d’or et de platine. “Vous n’avez encore rien vu” en tête des palmarès aux États-Unis et au Canada et a donné Randy Bachman cette réalisation la plus rare: deux enregistrements n ° 1 avec deux groupes différents. ASCAP attribuerait plus tard Excité avec le Global Impact Award pour la popularité internationale durable de sa musique. Aux Etats-Unis., BACHMAN-TURNER OVERDRIVE a reçu huit RIAA disques d’or / platine, et fait plusieurs Panneau d’affichage apparitions dans les charts, dont quatre albums sur le Billboard 200 et trois singles sur le Billboard Hot 100.

Dissolution LA DEVINE QUI en 1975, Burton Cummings a lancé une brillante carrière solo l’année suivante avec le single vendu à un million “Se tenir droit” de son premier album solo produit par le seul et unique Richard Perry. En tant qu’artiste d’enregistrement # 1 au Canada à la fin des années 70, Burton connu un succès sans précédent avec une douzaine de singles à succès – dont trois qui figuraient sur le Billboard Hot 100 Top 30 – ainsi que plusieurs Prix ​​Junoet plusieurs émissions de télévision très appréciées. Il a également fait ses débuts au cinéma dans le film de 1980 “Mélanie”. Après une pause d’enregistrement où il a tourné avec LES BEATLES” Ringo Starr, Burton est revenu avec sa série de concerts solo toujours populaire “De près et seul” qui a donné un album live du même nom. En 2008, Burton a sorti son premier album de toutes les chansons originales, “Au-dessus de la terre”, à un succès incroyable.

Après le succès phénoménal de LA DEVINE QUIest la réunion de quatre ans très annoncée, Bachman et Cummings a décidé en 2005 que le moment était venu de sortir enfin sous leur propre nom. “Nous sommes les deux gars qui ont écrit et chanté ces chansons, et je pense que les gens le savent et veulent entendre la vraie chose”, insiste Burton Cummings. “BACHMAN CUMMINGS sont là pour livrer cela. Tous les artistes n’ont pas la chance d’avoir ce genre de résistance. Comme BACHMAN CUMMINGS, Excité et je peux toucher LA DEVINE QUI, BTO et Cummings trucs en solo. La réponse du public a été encore plus que ce que nous aurions pu espérer. “

BACHMAN CUMMINGS joué dans leur propre top-évalué CBC concert de télévision spécial “Première fois” (sorti plus tard sur DVD) et a suivi cela avec l’album platine “Le recueil de chansons de Bachman Cummings” en 2006, marquant le tout premier jumelage de leur DEVINE QUI, BTO et Cummings hits solo sur un seul paquet.

“Nous nous amusons plus maintenant”, déclare Randy Bachman. “Il y a beaucoup d’amour et de respect les uns envers les autres. Travailler avec Burton encore une fois musicalement c’est comme faire du vélo, facile et amusant, mais avec tout le monde applaudissant comme nous le faisons. “

“Ensemble à nouveau, en concert” des dates de tournée:

Etats-Unis

13 juin – Huber Heights, OH – Rose Music Center at The Heights



14 juin – Northfield, OH – MGM Northfield Park



17 juin – Tama, IA – Meskwaki Bingo Casino Hotel



18 juin – St. Charles, MO – The Family Arena



20 juin – Rosemont, IL – Rosemont Theatre



21 juin – Prior Lake, MN – Mystic Lake Casino Hotel

Canada

11 juin – Windsor, ON – Le Colisée à Caesars Windsor



27 juin – Winnipeg, MB – Concert UNITE 150



28 juin – Regina, SK – Brandt Centre



30 juin – Saskatoon, SK – Centre SaskTel



03 juillet – Medicine Hat, AB – Centre Canalta



06 juillet – Victoria, BC – Save On Foods Memorial Centre



07 juillet – Vancouver, BC – Pepsi Live au Rogers Arena



09 juillet – Edmonton, AB – Rogers Place



14 juillet – Moncton, NB – Avenir Centre



15 juillet – Halifax, NS – Scotiabank Centre



17 juillet – St. John’s, Terre-Neuve – Mile One Centre



19 juillet – Summerside, Î.-P.-É. – Credit Union Place



21 juillet – St. Catharines, ON – Meridian Centre



22 juillet – London, ON – Budweiser Gardens



24 juillet – Kemptville, ON – Kemptville Live Music Festival



27 juillet – Toronto, ON – Budweiser Stage



29 juillet – Montréal, PQ – Salle Wilfrid-Pelletier



08 août – Grand Forks, BC – Canada Rock Fest

Crédit photo: Mike Hough