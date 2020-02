Backstreet Boys admet que les paroles de “I Want It That Way” n’ont aucun sens

C’était juste une question pour eux de le dire … Combien d’entre nous n’ont pas grandi avec “I Want It That Way” des Backstreet Boys sur le radar? Soit parce que vous ne pouviez pas arrêter de chanter, soit parce que vous la connaissiez simplement comme un pur produit de marketing. En tout cas, les paroles de cette chanson la connaissaient et la connaissaient bien, Mais avez-vous déjà compris ce que vous avez chanté? Si la réponse est oui, les très Backstreet Boys vous ont juste fait paraître ridicule. Dans un nouveau programme, ils ont avoué que la lettre n’avait aucun sens.

Les membres du groupe Backstreet Boys Nick Carter, Kevin Richardson, AJ McLean, Brian Littrell et Howie Dorough sont apparus sur Watch What Happens Live cette semaine et recevaient des appels de fans. Dans une vidéo qui devient virale, vous pouvez entendre un fan demander: “Dans votre chanson‘ I Want It That Way ’, pourquoi chantent-ils? “Je ne veux jamais vous entendre dire / je le veux comme ça?”. De quoi parlez vous?”.

Répondant à la question, McLean a déclaré: “D’abord, la chanson n’a aucun sens”. Il a continué à ajouter un peu de l’histoire de la chanson: “Il y avait une version complètement différente de la chanson qui avait vraiment du sens et heureusement, nous avons décidé de revenir à celle qui n’avait pas de sens”. Je ne pense pas que cela aurait été aussi gros qu’il l’était, si cela avait eu un sens. »

“I Want It That Way” était le premier single du troisième album du groupe, Millennium, sorti en 1999. Il a été écrit par Max Martin et Andreas Carlsson et est l’une de ses chansons les plus célèbres. Ici, nous quittons la chanson pour voir si, avec la confirmation que cela n’a pas de sens, ce qu’ils disent a le même succès dans leur vie: