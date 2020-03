Bad Bunny marque le plus gros début de Spotify – après une promotion payante

Le nouvel album de Bad Bunny le tue sur Spotify – en partie à cause des options publicitaires payantes de la plateforme.

Le chanteur portoricain Bad Bunny profite pleinement des outils publicitaires de Spotify qui seront bientôt étendus pour promouvoir son nouvel album, YHLQMDLG, et les premiers résultats parlent d’eux-mêmes. Tard hier, nous avons signalé que Spotify augmentait ses programmes de paiement à des fins promotionnelles (ou programmes de «paiement à l’acte» selon certains).

YHLQMDLG, le troisième album studio de 25 ans, est sorti le 29 février. L’artiste, son label et / ou son groupe de gestion ont inscrit l’œuvre de 20 pistes dans le programme Spotify Marquee, qui, pour 55 cents par pièce et un paiement minimum de 5000 $, informe les fans potentiels des nouvelles sorties musicales.

Plusieurs chansons de YHLQMDLG ont trouvé des spots sur la liste des singles les plus streamés de Spotify, et le jour de sa sortie, l’album a aidé Bad Bunny à profiter de près de 80 millions de streams de plus de neuf millions d’utilisateurs. Ce fut le plus grand nombre d’artistes sur Spotify ce jour-là et, plus largement, le plus grand nombre d’artistes sur Spotify cette année, en termes de succès sur une seule journée.

Au moment de la rédaction de cette pièce, «La Dificil», «Ignorantes», «Si Veo a Tu Mama», «La Santa» et «Vete» avaient obtenu des positions dans le tiers supérieur de la liste de lecture du Top 50 mondial de Spotify.

Les excellentes performances Spotify de YHLQMDLG – et la participation à Marquee – augurent bien de l’intention de la plate-forme de streaming musical d’étendre ses options publicitaires. Bien que les réponses de l’industrie (et des fans) à la décision aient été mitigées, les implications financières du choix semblent prometteuses.

De plus, des artistes comme Bad Bunny en récoltent certainement les fruits.

Le prochain concert de Bad Bunny est prévu pour le 30 avril, en Espagne, et sera suivi par des spectacles prévus à Porto Rico et au Portugal, en plus d’autres représentations en Espagne. On ne sait pas si les projets de tournée de l’artiste changeront en réponse à l’épidémie de coronavirus (COVID-19), mais ce programme pourrait susciter un intérêt à plus long terme pour assister à des concerts.

Dans la dernière partie de la dernière chanson de YHLQMDLG, «<3», Bad Bunny (dont le nom complet est Benito Antonio Martínez Ocasio) a indiqué qu'il prendrait sa retraite après avoir sorti un autre album dans environ neuf mois. Malgré son jeune âge, Bad Bunny a maintenu un programme rigoureux, et il a été ouvert sur les problèmes de santé mentale qu'il a endurés en raison de sa célébrité et de sa célébrité.

De plus amples informations sur les outils publicitaires renforcés de Spotify devraient être révélées prochainement.