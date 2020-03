Bad Bunny partage une nouvelle vidéo pour “Yo Perreo Sola”: Regardez

Bad Bunny a partagé un tout nouveau vidéoclip pour sa chanson YHLQMDLG «Yo Perreo Sola». Le visuel, réalisé par Stillz et Benito Martinez, trouve Bad Bunny enchaîné à des trônes (tout en portant un kilt), revêtu de la traînée, jouant au sommet d’une voiture dans un champ de fleurs dansantes, et plus encore. Découvrez-le ci-dessous.

YHLQMDLG est arrivé à la fin du mois dernier et est rapidement devenu l’album de langue espagnole le plus performant de tous les temps, après avoir fait ses débuts au n ° 2 du classement Billboard Hot 200.

Lisez la liste de Pitchfork «An Introduction to Urbano in 50 Songs», ainsi que l’interview «A Day in the Life of Bad Bunny, Introvvert Superstar».

.