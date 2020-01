Bad Wolves sort un clip “Sober”

MAUVAIS LOUPS ont publié la vidéo officielle de la chanson “Sobre” de leur deuxième album, “NATION.” , maintenant disponible via Meilleure musique de bruit.

La libération de “Sobre” défini la direction non seulement du groupe dans son ensemble, mais du chanteur Tommy Vext lui-même. Les nuances mélodiques puissantes et sombres de la chanson ouvrent la voie à VextL’histoire de relations romantiques et familiales ruineuses, imprégnée de dépendance et d’auto-profanation, qui trouve le rétablissement possible pour ceux qui peuvent maintenir le cap.

“Cette chanson a été une occasion unique de parler de la toxicomanie non seulement du point de vue du toxicomane, mais aussi du point de vue de ses proches”, explique Vext. “Le message est très différent des chansons traditionnelles qui semblent perpétuer toujours une mentalité d’auto-victimisation qui est exactement le genre de pensée erronée qui perpétue le côté obsessionnel mental de l’alcoolisme et de la toxicomanie. En fin de compte, la morale de l’histoire est à propos de ne pas renoncer à nous-mêmes ou aux gens qui essaient – qui essaient vraiment, vraiment de se faire et de s’améliorer. “

MAUVAIS LOUPS est venu Vext comme une occasion d’essayer à nouveau son métier après son passage dans Hérésie divine a été abattu par ses propres démons et dépendances, une vie de famille d’enfance dans la mesure où la plupart des cauchemars n’atteignent jamais et une existence adulte qui l’a plongé encore plus profondément dans cet enfer. Pourtant, c’est un appel d’un autre toxicomane, un enfant à la recherche d’aide, qui a amené Vext hors du bord suicidaire, littéralement, et dans une vie de service dans la récupération. Vext déclaré dans une interview d’août 2018 pour La psychologie aujourd’hui, intitulé “Tommy Vext et le bruit assourdissant de l’auto-terminaison”: “Parce que lorsque nous sommes dans cet état d’auto-terminaison, c’est tellement assourdissant – la seule façon de s’en sortir est d’avoir des contacts avec des gens qui l’ont littéralement. pire et sont toujours pleins d’espoir. Et c’est la chose la plus puissante à propos de l’altruisme. C’est le fondement de ma guérison et c’est le tissu de tout ce que je fais. Je pense que nous sommes tous ici pour une raison, et nous sommes tous ici pour un but . Certains d’entre nous doivent trouver notre but, et parfois il nous est imposé … Telle est la vie. “

“Sobre” sera la prochaine piste “NATION.” cela va à la radio. Leur single actuel, “Me tuer lentement”, est actuellement n ° 2 à la radio rock et est en passe de devenir le quatrième single consécutif du groupe – avec des morceaux “Zombi”, “Ecoute moi maintenant” et “Rappelez-vous quand”, de leur précédent album, “Désobéir”, atteignant également le n ° 1.

MAUVAIS LOUPS se joindra POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS, avec des invités spéciaux MEGADETH, pour leur tournée européenne d’hiver, du 22 janvier à Stockholm, en Suède, jusqu’au jeudi 20 février à Budapest, en Hongrie.



