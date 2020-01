Baillie Gifford devient la plus grande partie prenante de Spotify

La société écossaise de gestion des investissements Baillie Gifford est officiellement la plus grande partie prenante de Spotify avec une part de 11,82%.

Dans une divulgation soumise à la Securities and Exchange Commission (SEC), Baillie Gifford a révélé que sa propriété totale de Spotify a augmenté de 2,6 millions d’actions depuis septembre 2019, passant de 19,1 millions à 21,7 millions; ce dernier représente 11,82% de Spotify. Le cofondateur de Spotify, Martin Lorentzon, désormais deuxième actionnaire, détient 11,59% des actions de la plateforme de streaming musical.

Après l’annonce, le prix par action de Spotify est resté en grande partie le même, après s’être ouvert à 148 $ et clôturé à 149,15 $, soit une augmentation de 0,7%. Cependant, le titre a connu une solide reprise au cours des quatre derniers mois. D’un creux d’environ 112 $ par action en septembre 2019, Spotify a touché 158 $ plus tôt ce mois-ci, sa valeur la plus élevée depuis octobre 2018.

Spotify compte actuellement 248 millions d’utilisateurs actifs par mois, dont 113 millions souscrivent à Premium (au moins au dernier décompte). Malgré tout, la société a été la cible de critiques de la part d’investisseurs et d’artistes – les premiers pour leur manque de rentabilité et les seconds pour le paiement de redevances insuffisantes.

Un «rêve de pipe» de rentabilité.

Alors que de nombreux analystes restent optimistes sur Spotify, d’autres deviennent aigris. Tout récemment, le Todd Juenger de Bernstein attribue à Spotify une note de sous-performance. Peu de temps après, un analyste d’Evercore a dégradé le titre pour sous-performer en raison de problèmes de rentabilité à long terme. “Pour Spotify, l’expansion de la marge matérielle reste probablement un rêve, car les concurrents exploitent des services de musique en streaming à perte au profit d’écosystèmes plus larges et les labels agissent comme un oligopole”, a fait remarquer Benjamin Black d’Evercore.

Pendant ce temps, ce jeu devient moins intéressant pour les grandes maisons de disques Warner Music Group (WMG), Sony Music Entertainment (SME) et Universal Music Group (UMG), ainsi que pour le label indépendant Merlin Records, grâce à une vaste vente d’actions Spotify suite à l’offre publique de la plateforme.