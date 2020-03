Ballon des gouverneurs 2020 annulé | Pitchfork

Governors Ball 2020 a été annulé. “C’est le cœur lourd que nous devons annoncer l’annulation du Governors Ball 2020 en raison de COVID-19”, indique un communiqué des organisateurs. «En termes simples – en raison des mandats actuels du gouvernement et de l’évolution de la situation à New York, il n’est ni sûr ni prudent d’aller de l’avant avec nos dates de juin. Le bien-être de nos fans, artistes, employés, vendeurs, partenaires et de la communauté environnante de NYC est toujours notre priorité n ° 1. » Le festival reviendra en 2021.

Le festival annuel de New York devait avoir lieu du 5 au 7 juin 2020. Parmi les artistes qui devaient se produire figuraient Vampire Weekend, Tame Impala, Stevie Nicks, Missy Elliott, Solange, Miley Cyrus et Carly Rae Jepsen. Tous les détenteurs de billets peuvent demander des remboursements ou des transferts de billets pour le festival 2021. Retrouvez la déclaration complète des organisateurs ci-dessous.

Gov Ball est le dernier grand festival à annoncer qu’il annule ou reporte son événement 2020 en raison de la pandémie. D’autres fêtes notables qui ont été annulées incluent Glastonbury, Ultra Music Festival et Firefly Music Festival. De plus, Coachella cette année a été reportée à octobre.

Lire «Comment la diffusion en direct permet de combler l’écart entre les bandes et les fans pendant l’épidémie de coronavirus». Pitchfork tient également à jour une liste des concerts, tournées et festivals annulés.

Balle du gouvernement d’équipe:

C’est le cœur lourd que nous devons annoncer l’annulation de la

Governors Ball 2020 en raison de COVID-19.

En termes simples – en raison des mandats actuels du gouvernement et de l’évolution

situation à New York, il n’est ni sûr ni prudent d’aller de l’avant avec

nos dates de juin. Le bien-être de nos fans, artistes, collaborateurs, vendeurs,

partenaires, et la communauté environnante de NYC est toujours notre priorité n ° 1.

Au cours des dernières semaines, nous avons fait de grands efforts pour trouver un

date de report qui convient à toutes les parties concernées. En raison d’une myriade

des questions de planification et de logistique, nous sommes parvenus à la conclusion que

il n’y a pas d’options suffisantes à notre disposition. Nous allons de l’avant,

et sautent déjà dans les plans pour 2021.

Ce sont des moments fous et sans précédent, mais les New-Yorkais ne sont pas

étrangers aux défis. En tant que ville et communauté, nous aurons tous

à travers cela. New York le fait toujours. Il est maintenant temps d’être intelligent, regardez

les uns pour les autres, et faisons notre part pour aider la ville et le monde.

Nous encourageons tout le monde à écouter les responsables de la santé, à être en sécurité et à

enthousiasmés pour l’avenir lorsque nous sommes tous de l’autre côté.

Nous vous envoyons tous notre amour et notre soutien, et nous vous verrons en juin

2021.

.