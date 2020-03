Bandcamp renonce aux parts de revenus pour soutenir les musiciens pendant l’épidémie de COVID-19

Bandcamp a annoncé que pendant 24 heures le 20 mars (de minuit à minuit HNP), le site renoncerait à ses parts de revenus sur les ventes de musique dans le but de “mettre l’argent dont il a grand besoin directement dans les poches des artistes”. L’action est en réponse directe à l’épidémie de coronavirus (COVID-19), qui a eu un effet massif sur l’industrie de la musique en raison des annulations de tournées.

“La pandémie de Covid-19 est en plein essor, et les artistes ont été particulièrement durement touchés car les tournées et les spectacles sont annulés dans un avenir prévisible”, a déclaré le cofondateur et PDG de Bandcamp, Ethan Diamond, dans un communiqué publié sur le site Web de la plateforme. Diamond a ajouté: “Pour de nombreux artistes, une seule journée de ventes boostées peut faire la différence entre pouvoir payer un loyer ou non.”

Trouvez la déclaration complète de Diamond ci-dessous et découvrez quelques idées de Bandcamp sur la façon dont les fans peuvent soutenir les artistes et comment les artistes peuvent informer les fans de nouvelles façons de fournir un soutien ici.

Lire «Comment la radio universitaire réagit face aux fermetures de campus provoquées par le coronavirus».

La pandémie de Covid-19 est en plein essor, et les artistes ont été particulièrement touchés car les tournées et les spectacles sont annulés dans un avenir prévisible. Avec un flux de revenus aussi important qui se tarit presque entièrement, trouver des moyens de continuer à soutenir les artistes dans les mois à venir est désormais une priorité urgente pour quiconque se soucie de la musique et des artistes qui la créent. La bonne nouvelle est que nous voyons déjà de nombreux fans aller au-delà pour soutenir les artistes à travers Bandcamp.

Pour sensibiliser encore plus à l’impact de la pandémie sur les musiciens du monde entier, nous renonçons à notre part de revenus sur les ventes ce vendredi 20 mars (de minuit à minuit, heure du Pacifique), et mobilisons la communauté Bandcamp pour investir directement dans les artistes les fonds nécessaires. les poches.

Pour de nombreux artistes, une seule journée de ventes boostées peut faire la différence entre pouvoir payer un loyer ou non. Pourtant, nous considérons que ce n’est qu’un point de départ. Les musiciens continueront de ressentir les effets de la perte de revenus de tournées pendant de nombreux mois à venir, nous partageons donc quelques idées ci-dessous sur la façon dont les fans peuvent soutenir les artistes qu’ils aiment et comment les artistes peuvent donner aux fans de nouvelles façons créatives de fournir un soutien.

Cela peut sembler simple, mais la meilleure façon d’aider les artistes est avec votre soutien financier direct, et nous espérons que vous vous joindrez à nous vendredi et au cours des prochains mois alors que nous travaillons pour soutenir les artistes en cette période difficile.

Ethan Diamond

Co-fondateur et PDG

Camp de bande

.