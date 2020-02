Barney Greenway de Napalm Death: «La politique ne veut rien dire si elle n’aide pas les gens»

Les entretiens avec J. Vuorela se sont entretenus avec le leader Mark “Barney” Greenway des pionniers du grindcore au Royaume-Uni MORT PAR NAPALM avant le concert du groupe le 14 février au Kulturhaus Astra de Berlin, en Allemagne. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur MORT PAR NAPALMla longévité de malgré le fait que le grindcore soit souvent considéré comme un sous-genre de niche du métal:

Barney: “Ce que je dirais, c’est que vous pourriez dire que ce n’est plus un genre de niche. Il a manifestement grandi de façon exponentielle depuis que j’ai commencé, et avant de commencer, il grandissait alors. Le truc avec nous, c’est presque comme faire du vélo. Nous savons la façon dont nous voulons nous exprimer musicalement et lyrique dans une certaine mesure. Donc, nous le faisons juste. Le bruit et le mélange concret de son est naturel pour nous. Nous gardons juste capable d’écrire de nouvelles idées dans ce son, donc nous continuons à le faire et cela semble fonctionner pour nous. “

Sur le statut de MORT PAR NAPALMnouvel album studio tant attendu:

Barney: “C’est un peu presque fini, certainement la musique. Elle doit encore être maîtrisée. C’est encore un peu loin, mais c’est fait. C’est juste dans ce processus où vous pensez:” Oui! J’ai terminé l’album. Oh merde, maintenant je dois faire tout ça avant qu’il ne sorte. “”

Sur le processus créatif pour NAPALMprochain album studio:

Barney: “Mes pensées à ce sujet sont que je suis convaincu qu’il a atteint ce qu’il fallait en termes de c’est toujours extrême comme quoi que ce soit, mais il avance de quelques pas, en termes de progression. C’est tout ce que vous pouvez demander. Après cela, ce sera aux gens de décider, qui, avec le dernier album en particulier, on dit que cent pour cent des gens l’ont aimé, ce qui est presque bizarre. Tu dois te pincer quand tu ne vois pas ou ne lis pas un peu de commentaires négatifs à venir. “

Sur quel est le principal problème politique du monde:

Barney: “Voici le truc: vous pourriez argumenter de toute façon parce que, oui, je viens beaucoup de:” Oui, j’ai mes propres idées mais je viens d’un milieu de gauche. ” C’était toujours mon état d’esprit et en fait, mon éducation était dans cette direction. En ce sens, je suis politique. Mais d’autres jours, je me dis “Quel est l’intérêt d’avoir des choses à gauche et à droite et ainsi de suite?” En fin de compte, ce qui compte vraiment, c’est les gens. La politique ne veut rien dire si elle n’aide pas les gens. J’ai deux sortes de choses différentes à dire. Ce que j’essaie de dire, c’est que vous pourriez dire NAPALM est politique à certains égards, mais vous pourriez aussi dire que c’est apolitique parce que ce qui est vraiment, c’est l’humanité et les êtres humains et leur compréhension. C’est vraiment de cela qu’il s’agit. Le fait est que, comme je le disais alors que vous étiez en train d’entendre la dernière interview, les gens disent: “Le monde est vraiment de la merde en ce moment”. Ça a toujours été comme ça. Quand ça n’a jamais été de la merde? Quand on regarde dans certains endroits, bien sûr, c’était de la merde. Regardez, nous sommes en 2020. Il y a cent ans, il y a eu une fin de guerre où un million de putains de personnes, en fait, qu’est-ce que la Première Guerre mondiale a fait sept millions de morts? Pour rien. Pour effectivement un jeu d’échecs putain à travers un petit morceau de campagne dans les Lowlands en France, en Belgique, dans cette région. Voilà ce que c’était. Un jeu de putain d’échecs pour convenir à ceux qui étaient assis dans un bureau confortable quelque part et poussant de petits morceaux autour du tableau des tactiques. Si ce n’est pas un monde de merde, alors qu’est-ce que c’est? Il en a toujours été ainsi. Je veux dire, tout le monde se concentre sur Donald Trump en ce moment et c’est compréhensible, mais il n’est qu’un type de symptôme des choses en ce moment. Il y a beaucoup d’autres choses différentes. Ce qui me dérange en ce moment, c’est le putain de manque d’humanité. Les gens sont tellement… il semble beaucoup plus facile que les gens aillent «Ces gens là-bas. Ce sont juste des saletés. C’est comme ça qu’ils traitent les gens, c’est comme ça qu’ils les perçoivent. Cela a toujours été là. Mais cela semble plus répandu en ce moment et c’est tout simplement décevant de le dire doucement. “

Sur la gentrification:

Barney: “Voici le problème: ce n’est qu’une partie de celui-ci, mais je pense que pour moi, ce devrait être une chose mondiale qu’il devrait y avoir un contrôle des loyers. Aucun propriétaire ne devrait être autorisé à déménager de telle manière que les propriétés soient conduites de manière à ridiculement élevés, les prix des loyers. Si l’idée est de passer à une vie plus communautaire, ce qui me semble être la façon de penser moderne, alors vous n’allez pas le faire en permettant aux spéculateurs de la propriété d’entrer et très intelligemment de placer les choses de différentes manières. Cela ne fonctionnera pas. Je crois aux contrôles de loyer universels. Pas comme les contrôles de loyer à mi-chemin. Je veux dire de sérieux putains de contrôles de loyer qui rendent les logements abordables pour tout le monde parce que tout le monde peut avoir un point d’entrée. “

S’il a des objectifs qu’il aimerait encore atteindre avec NAPALM:

Barney: “Non. En fait, non. Vous pourriez penser d’un groupe très expressif à propos de choses que nous pourrions avoir quelque chose, mais ce n’est vraiment pas le cas. Ma seule chose est de continuer à faire la musique que nous faisons. Je ne veux jamais compromis. Pour mon ressenti personnel, je veux toujours que nous dictions ce que nous faisons plutôt que des entités extérieures nous obligeant à faire certaines choses. C’est mon objectif de garder le groupe indépendant et de prendre ses propres décisions de manière indépendante. Au-delà de cela, il y a probablement plus d’endroits dans le monde pour jouer que nous n’avons pas encore joué malgré le fait que nous ayons fait des concerts qu’aucun autre groupe n’avait fait. Je dirai cela. Je vais faire sonner notre propre trompette nous ont été assez pionniers à certains égards dans certains concerts et des trucs que nous avons fait. Pour continuer à le faire, vraiment. Faire de bons albums, jouer de bons concerts. Si vous pouvez jamais regarder en vous et dire “Vous savez quoi? Ce n’est pas ce que c’est est. Je ne ressens pas la même chose à ce sujet de manière significative. ” Alors, pour moi, c’est fini. Pour moi. Seulement parler pour moi. “

MORT PAR NAPALM a récemment publié un nouvel EP numérique de sept pouces via Century Media Records. Le PE, intitulé, “Logique ravagée par Brute Force” comprend la toute nouvelle piste de titre, ainsi qu’une version de couverture fraîchement enregistrée de “Kross blanc”, initialement interprété par LA VIVE JEUNESSE. Cet EP double face est un autre MORT PAR NAPALM objet de collection et est également destiné à être le premier teaser du prochain album studio du groupe, qui devrait sortir plus tard en 2020.

MORT PAR NAPALMsuivi à venir de 2015 “Apex Predator – Easy Meat” mettra en vedette une apparition par le guitariste Mitch Harris, qui a pris un congé de MORT PAR NAPALM depuis fin 2014 pour se concentrer sur sa vie de famille.