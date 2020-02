Baronne et contre moi! Annonce sa tournée de têtes d’affiche nord-américaine de printemps 2020

BARONNE reviendra dans les salles nord-américaines ce printemps, donnant le coup d’envoi d’une tournée d’un mois avec CONTRE MOI! le 1er mai au Detroit’s Majestic Theatre. DESTROY BOYS soutien sur la première moitié de la tournée, avec ÉGLISE DE DROGUE soutien sur la seconde moitié.

“C’est extrêmement excitant de reprendre la route aux États-Unis, cette fois avec nos amis de CONTRE MOI!” m’a dit BARONNE fondateur John Baizley. “Nous aimons les tournées qui offrent cette grande variété de sons.

“Bien que nos styles ou sons puissent différer, nous partageons des antécédents communs. Nos deux groupes sont originaires du sud des États-Unis, nous sommes tous les deux des produits de la communauté indépendante / bricolage et au fur et à mesure de notre croissance, nous avons tous les deux travaillé sans relâche maintenir un esprit indépendant et créatif en constante évolution.

“Quand nous étions un très jeune groupe, nous avons admiré et admiré CONTRE MOI! En 2004 ou 2005, je me souviens que notre véhicule est tombé en panne à Gainesville, en Floride. Alors que nous luttions en vain pour réparer un véhicule routier, nous sommes tombés sur CONTRE MOI! (que nous ne connaissions pas à l’époque). Après avoir entendu nos problèmes et sans hésitation, ils ont aidé une bande d’étrangers de l’extérieur à réparer leur véhicule et à reprendre la route. Depuis ce jour, j’ai un profond respect pour le groupe… nous avons hâte de partir en tournée avec eux. “

La nouvelle de cette sortie intervient dans le cadre d’une vaste tournée mondiale en soutien à BARONNEest le cinquième album studio acclamé par la critique, “Or et gris”. Le quatuor a traversé l’Amérique du Nord à deux reprises pour soutenir la sortie de 17 chansons, a joué une série de performances sud-américaines et a récemment terminé une tournée européenne exhaustive de dix semaines. Le groupe s’aventurera en Australie avant de retourner aux États-Unis.

Des dates de tournée:

01 mai – Detroit, MI @ The Majestic Theatre



02 mai – Grand Rapids, MI @ The Intersection #



03 mai – Milwaukee, WI @ The Eagles Club



05 mai – Minneapolis, MN @ First Avenue #



06 mai – Lawrence, KS @ Liberty Hall #



07 mai – Omaha, NE @ Slowdown #



08 mai – Fort Collins, CO @ Washington’s #



10 mai – Boise, ID @ Knitting Factory #



11 mai – Seattle, WA @ The Showbox #



12 mai – Vancouver, BC @ The Vogue Theatre #



13 mai – Portland, OR @ Roseland Theatre #



15 mai – San Francisco, Californie @ The Regency Ballroom #



16 mai – Los Angeles, CA @ The Wiltern ^



17 mai – Santa Ana, Californie @ L’Observatoire ^



19 mai – Phoenix, AZ @ The Pressroom ^



20 mai – Albuquerque, NM @ Sunshine Theatre ^



22 mai – Dallas, TX @ HiFi ^



23 mai – Houston, TX @ White Oak Music Hall ^



24 mai – San Antonio, TX @ The Aztec Theatre ^



26 mai – Nashville, TN @ Brooklyn Bowl ^



27 mai – Louisville, KY @ Mercury Ballroom ^



29 mai – Silver Springs, MD @ The Fillmore ^



30 mai – Stroudsburg, PA @ The Sherman Theatre ^

# DESTROY BOYS soutien



^ ÉGLISE DE DROGUE soutien

Les billets pour les spectacles nord-américains nouvellement annoncés sont en vente ce vendredi 28 février à 10 h 00 heure locale avec un nombre limité de billets en prévente disponibles le mercredi 26 février à 10 h 00 heure locale.

