Barrett Strong, l’homme qui a fait de l’argent «Motown» et bien plus encore

Si Barrett Strong n’était «que» l’homme qui a enregistré le premier hit de Motown Records, sa place au palmarès de la compagnie serait assurée. Le fait qu’il ait continué à co-écrire bon nombre des chansons les plus indélébiles de son histoire fait de lui l’un des vrais grands de Motown.

Né à West Point, Michigan, le 5 février 1931, Strong a déménagé très jeune à Détroit, où il aurait l’habitude de faire l’enceinte des gagnants. Il a été parmi les premières signatures de la toute jeune entreprise de Berry Gordy et, en avril 1959, l’artiste du troisième single du label Tamla, le Let’s Rock, peu distribué et donc très collectionnable, suivit de son deuxième 45 et du septième de Motown. en août. Il a non seulement placé l’organisation sur la carte nationale, mais il reste un point de repère très couvert et très apprécié.

Strong a enregistré «Money (That’s What I Want)», écrit par la réceptionniste de Gordy et Hitsville, Janie Bradford, alors qu’il était encore étudiant au Central High School de Détroit. Sorti sous le nom de Tamla 54027, il est monté au n ° 2 du palmarès Billboard R&B et a atteint la pop n ° 23. Le rythme insistant et le message persuasif de la piste étaient contagieux: 1961 a apporté des versions de Jerry Lee Lewis, sur un single de Sun Records, et le propre de Motown Miracles, sur leur album Hi We’re The Miracles.

Au niveau international, on oublie en grande partie que les Searchers et Freddie et les Dreamers faisaient tous les deux partie des artistes britanniques à refaire “Money” avant Les Beatles«L’interprétation a atterri, avec les Beatles en novembre 1963. Mais il ne fait aucun doute que l’approbation des Fab Four à croissance rapide était une énorme approbation de la crédibilité de Motown.

En tant qu’artiste, Strong était bien plus que cet original. Il a également enregistré la première co-écriture de Gordy avec Smokey Robinson, “Oui, non, peut-être donc”, qui avait une autre composition solo du patron de Motown, “You Knows What To Do”, à l’envers. C’est Strong qui a coupé la première version de «Two Wrongs Don’t Make A Right» de Gordy et Robinson, qui a ensuite été la face b de Mary Wells“Le single de 1963” Laughing Boy “. La lecture de Barrett était le verso de son dernier single de Motown,” Misery “de 1961.

Après avoir quitté la société, Strong a sorti un single pour Atco en 1962, «Seven Sins», qui a manqué la marque malgré son écriture et sa production par la puissante équipe de Doc Pomus et Mort Schuman. Déménageant pour un certain temps à Chicago, Strong a également enregistré pour Vee-Jay, où les Dells ont enregistré l’original de son co-écriture “Stay In My Corner”. Le joyau romantique est devenu un succès majeur lorsque le groupe l’a retaillé pour Chess.

Strong est revenu plus tard dans le classement R&B en son nom pour deux entrées mineures au cours des années suivantes, avec “ Stand Up And Cheer For The Preacher ” de 1973 (sur Epic), puis sur Capitol en 1975 avec “ Is It True ”. , sa réputation avait été entièrement rodée en tant qu’auteur-compositeur magistral pour les autres.

Alors que sa propre star de la scène s’estompait, Strong a formé son lien d’écriture durable avec une présence croissante de Motown, et sera bientôt le producteur principal, Norman Whitfield. Ils figurent dans uDécouvrez l’hommage de Music aux grandes combinaisons d’écriture de chansons de l’histoire. Leur liste de trésors d’âme et de pop en or massif se lit comme une histoire d’âme à deux: “ Partout où je mets mon chapeau (c’est ma maison) ”, je l’ai entendu à travers la vigne, “ guerre ” et bien sûr la séquence étonnante de singles sensationnels par le seul et unique Tentations.

La marque Whitfield-Strong était gravée dans la période de l’âme psychédélique du groupe à la fin des années 1960 et au début des années 70, comme “ Cloud Nine ”, “ I Can’t Get Next To You ”, “ Psychedelic Shack ”, “ Ball Of Confusion (C’est ce que le monde est aujourd’hui) “et le Grammy” Papa Was A Rollin ‘Stone “. La paire pourrait également tourner la main vers le style plus doux qui était un autre élément clé du son des Tempts, comme sur 1971 tout aussi fascinant “Juste mon imagination (s’enfuir avec moi).”

Les liens solides avec Motown ont pris fin, une deuxième fois, lorsque la compagnie a déménagé à Los Angeles, après quoi il a repris la carrière de chanteur qui a produit les singles susmentionnés. Son album de 1975 Stronghold a suscité une suite tardive en 2008, Stronghold II.

De ce glorieux partenariat avec Whitfield, Barrett a déclaré à John Abbey dans Blues & Soul en 1975: «Norman a toujours été le producteur. Je venais avec mes idées et Norman les traduisait. De cette façon, nous étions strictement partenaires en termes d’écriture des chansons, mais je serais rarement là pour les sessions d’enregistrement.

“Avec le recul sur toute cette période, je dirais que l’album dont je me sentais le plus fier était le Solid Rock des Temptations [1972]. À l’époque, Norman et moi aimions vraiment ce son et nous avons été les premiers à vraiment le capturer. Pour moi, c’était le meilleur travail de Norman. Parmi les chansons que j’ai écrites, je dirais que «Grapevine» et «Papa Was A Rolling Stone» sont ma fierté personnelle. «Papa» nous a valu un Grammy et nous en étions particulièrement fiers à l’époque. »

